"Микола Джексон": военный ВСУ станцевал легендарную "лунную походку" перед бабушкой (видео)

В свободное время один из украинских военнослужащих мастерски исполняет "лунную походку" перед немногочисленными зрителями. Это танцевальное движение стало известно благодаря американскому певцу Майклу Джексону.

В сети приобретает популярность видео с танцевальным движением "лунная походка", которое выполняет военнослужащий ВСУ. Танец обнародован на канале dance_llove в TikTok.

Мужчина в военной форме выполняет известные во всем мире движения "лунной походки" под композицию Smooth Criminal Майкла Джексона. На его танец во дворе частного дома с улыбкой смотрит женщина преклонного возраста.

"Микола Джексон", — комментируют украинцы видео, которое уже набрало 1,3 млн просмотров.

Еще одно видео с не менее известной композицией Billie Jean успели просмотреть 4,5 млн. пользователей.

Стоит отметить, что многие видео с танцором в "пикселе" или гражданской одежде сняты во дворе дома, где он исполняет элементы брейкданса, а женщина оценивающе и одобрительно смотрит на движения молодого человека, вероятно, своего внука.

Відео дня

Также ряд коротеньких роликов снят на улицах Каменец-Подольского Хмельницкой области. Отдельные видео имеют по несколько тысяч просмотров.

Напомним, Фокус писал, что:

Собака безупречно выполнила "лунную походку". Некоторые из комментаторов считают, что покойный король поп-музыки мог бы гордиться таким исполнением.

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