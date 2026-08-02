"Микола Джексон": військовий ЗСУ станцював легендарну "місячну ходу" перед бабусею (відео)

У вільний час один з українських військовослужбовців майстерно виконує "місячну ходу" перед нечисленними глядачами. Цей танцювальний рух став відомим завдяки американському співаку Майклу Джексону.

У мережі набуває популярності відео з танцювальним рухом "місячна хода", який виконує військовослужбовець ЗСУ. Танок оприлюднений на каналі dance_llove у TikTok.

Чоловік у військовій формі виконує відомі у всьому світі рухи "місячної ходи" під композицію Smooth Criminal Майкла Джексона. На його танок у дворі приватного будинку з посмішкою дивиться жінка похилого віку.

"Микола Джексон", — коментують українці відео, яке вже набрало 1,3 млн переглядів.

Ще одне відео з не менш відомою композицією Billie Jean встигли переглянути 4,5 млн користувачів.

Варто зазначити, що багато відео з танцюристом у "пікселі" або цивільному одязі знято у дворі хати, де він виконує елементи брейкдансу, а жінка оцінююче та схвально дивиться на рухи молодого чоловіка, ймовірно, свого онука.

Відео дня

Також низка коротеньких роликів зафільмовані на вулицях Кам'янець-Подільського на Хмельниччині. Окремі відео мають по декілька тисяч переглядів.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Собака бездоганно виконав "місячну ходу". Деякі з коментаторів вважають, що покійний король поп-музики міг би гордитися таким виконанням.

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