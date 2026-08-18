"Школа закрыта, все ушли на "СВО": украинцы высмеяли россиянку мемами в Threads (фото)
Россиянка разместила в Threads свою фотографию на фоне школьной доски с просьбой отредактировать ее до 1 сентября. Однако неожиданно этот пост стал вирусным среди украинских пользователей, которые не остались в стороне и решили "помочь" ей.
Российская пользовательница Екатерина Чеботарева с ником @meow_teacher_meow попросила людей сделать так, чтобы отредактированная фотография "понравилась руководству". Украинцы в ответ завалили ее мемами.
В комментариях украинские пользователи выложили сгенерированные мемные фотографии женщины с проукраинскими лозунгами, шутками по поводу так называемой "СВО", цитатами украинских поэтов и т. п. На одном из мемов креативный пользователь изобразил, в частности, импровизированный отчет о потерях россиян в войне против Украины.
В комментариях также упомянули Степана Бандеру, создав на доске надпись "Отец наш Бандера, Украина — мать" и сгенерировав его портрет. Сам школьный класс украсили украинской символикой.
Один из мемов показывает строки из стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Пользователи не забыли упомянуть и о Службе безопасности Украины. На одном из мемов изображено, как в школьный кабинет зашли представители СБУ, которые взяли россиянку под руки.
Еще один мем изображает россиянку в традиционном украинском наряде, а также российского диктатора Владимира Путина.
Кроме того, изобретательные украинцы подшучивали над россиянкой, используя привычные проукраинские лозунги, многие из которых появились во время полномасштабной войны.
Напомним, на днях Фокус рассказывал о том, как украинцы завалили соцсети мемами об угрозах РФ заморозить украинцев.
Кроме того, Фокус писал о том, как украинцы засыпали комментариями под постом футболиста Голанна, размещая мемы.