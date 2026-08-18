"Школа закрыта, все ушли на "СВО": украинцы высмеяли россиянку мемами в Threads (фото)

Россиянка разместила в Threads свою фотографию на фоне школьной доски с просьбой отредактировать ее до 1 сентября. Однако неожиданно этот пост стал вирусным среди украинских пользователей, которые не остались в стороне и решили "помочь" ей.

Российская пользовательница Екатерина Чеботарева с ником @meow_teacher_meow попросила людей сделать так, чтобы отредактированная фотография "понравилась руководству". Украинцы в ответ завалили ее мемами.

В комментариях украинские пользователи выложили сгенерированные мемные фотографии женщины с проукраинскими лозунгами, шутками по поводу так называемой "СВО", цитатами украинских поэтов и т. п. На одном из мемов креативный пользователь изобразил, в частности, импровизированный отчет о потерях россиян в войне против Украины.

Украинцы нарисовали на школьной доске сводку о потерях ВС РФ

В комментариях также упомянули Степана Бандеру, создав на доске надпись "Отец наш Бандера, Украина — мать" и сгенерировав его портрет. Сам школьный класс украсили украинской символикой.

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Украинцы подшутили над россиянкой, показав ей портрет Степана Бандеры

Один из мемов показывает строки из стихотворения Владимира Сосюры "Любіть Україну".

На одном из мемов украинцы написали строки из стихотворения Владимира Сосюры

Пользователи не забыли упомянуть и о Службе безопасности Украины. На одном из мемов изображено, как в школьный кабинет зашли представители СБУ, которые взяли россиянку под руки.

Мем о том, как к россиянке в гости заглянула Служба безопасности Украины

Еще один мем изображает россиянку в традиционном украинском наряде, а также российского диктатора Владимира Путина.

Украинцы вспомнили о диктаторе Путине в мемах

Кроме того, изобретательные украинцы подшучивали над россиянкой, используя привычные проукраинские лозунги, многие из которых появились во время полномасштабной войны.

Украинцы нарисовали на школьной доске россиянок проукраинские лозунги

Напомним, на днях Фокус рассказывал о том, как украинцы завалили соцсети мемами об угрозах РФ заморозить украинцев.

Кроме того, Фокус писал о том, как украинцы засыпали комментариями под постом футболиста Голанна, размещая мемы.