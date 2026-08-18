"Школа зачинена, всі пішли на "СВО": українці висміяли росіянку мемами в Threads (фото)

Росіянка виклала у Threads свою фотографію на тлі шкільної дошки з проханням відредагувати її до 1 вересня. Проте несподівано цей допис завірусився серед українських користувачів, які не пройшли осторонь і вирішили "допомогти" їй.

Російська користувачка Катерина Чеботарьова з нікнеймом @meow_teacher_meow попросила людей зробити так, щоб відредагована фотографія "сподобалася керівництву". Українці у відповідь вибухнули мемами.

У коментарях українські користувачі поскидали згенеровані мемні фотографії жінки з проукраїнськими гаслами, жартами з приводу так званої "СВО", цитатами українських поетів тощо. На одному з мемів креативний користувач зобразив зокрема імпровізоване зведення про втрати росіян у війні проти України.

Українці намалювали на шкільній дошці зведення про втрати ЗС РФ

Згадали у коментарях і про Степана Бандеру, створивши на дошці напис "Батько наш Бандера, Україна мати" та згенерувавши його портрет. Сам шкільний клас прикрасили українською символікою.

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Українці потролили росіянку портретом Степана Бандери

Один із мемів демонструє рядки з вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".

На одному з мемів українці написали рядки з вірша Володимира Сосюри

Не забули користувачі згадати і про Службу безпеки України. На одному з мемів зображено, як до шкільного кабінету завітали представники СБУ, які взяли росіянку попід руки.

Мем про те, як до росіянки у гості завітала Служба безпеки України

Ще один мем ілюструє росіянку у традиційному українському вбранні, а також російського диктатора Володимира Путіна.

Українці згадали про диктатора Путіна у мемах

Також креативні українці жартували над росіянкою звичними проукраїнськими гаслами, чимало з яких з'явилися під час повномасштабної війни.

Українці намалювали на шкільній дошці росіянки проукраїнські гасла

Нагадаємо, днями Фокус розповідав, як українці засипали соцмережі мемами про погрози РФ заморозити українців.

Також Фокус писав, як українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанна мемами.