С шестой попытки и почти даром: в Беларуси продали историческую усадьбу XIX века

Заброшенный комплекс построек XIX века "Мурованка Хрептовичей" в Беларуси наконец-то обрёл владельца, но цена сделки поразила даже экспертов.

В Беларуси 4 сентября на электронном аукционе был продан комплекс хозяйственных построек бывшей усадьбы Хрептовичей в агрогородке Щорсы Новогрудского района Гродненской области. Покупателем стала минская строительная компания, которая приобрела объект, известный как "Мурованка Хрептовичей", за 94,5 белорусских рубля, что примерно соответствует 30 долларам. О результатах торгов сообщило белорусское издание Onlíner со ссылкой на оператора имущественных торгов "БУТБ-Имущество".

Известно, что на аукцион зарегистрировались два участника, однако один из них передумал участвовать в торгах. Таким образом, фактической конкуренции за лот не было — покупатель приобрел его по начальной цене с надбавкой 5%, то есть за 94,5 рубля.

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В "БУТБ-Имущстве" сообщили, что новым владельцем стала строительная организация из Минска. Представители компании пока отказались публично раскрывать свои планы по использованию объекта.

Здания продавали шесть раз

Нынешний аукцион стал уже шестой попыткой продать "Мурованку". Впервые объект выставили на торги в июне 2025 года. Тогда его оценочная стоимость составляла 297 662 белорусских рубля. Покупателя по такой цене не нашлось, после чего стоимость лота постепенно снижали.

В конце концов комплекс выставили на аукцион по символической стартовой цене.

По информации белорусской площадки "БУТБ-Имущество", речь шла об объектах в агрогородке Щорсы Новогрудского района. На торги выставлялись два капитальных комплекса общей площадью более 1500 квадратных метров, а также земельный участок площадью около 6,38 га, предоставленный в аренду на 50 лет.

Кто такие Хрептовичи

Хрептовичи — древний магнатский род, с которым на протяжении нескольких веков была связана история Щорсов. Письменные упоминания о Щорсах датируются XV веком. В XVIII веке имение принадлежало Иоахиму Литавору Хрептовичу, государственному деятелю Великого княжества Литовского.

Именно при Иоахиме Хрептовиче Щорсы превратились в крупный помещичий и культурный центр. В 1770-х годах здесь был создан масштабный дворцово-парковый ансамбль, включавший дворец, парк и систему прудов.

Что известно о "Мурованке Хрептовичей"

"Мурованка" является частью хозяйственного комплекса бывшей усадьбы магнатского рода Хрептовичей в Щорсах. Она была построена во второй половине XIX века, причем хозяйственные постройки выполнены в замковом, неоготическом стиле — с кирпичными стенами, башнями и массивными конструкциями. Сегодня же от него остались лишь отдельные хозяйственные постройки и руины, которые издалека напоминают небольшую средневековую крепость.

Хозяйство семьи Хрептовичей было крупным и включало немало производственных объектов. В Щорсах работали мельницы, лесопилка, маслобойня, предприятия по производству кирпича, удобрений и дренажных труб, а также занимались животноводством и рыбоводством. На Немане действовала небольшая верфь, где строили суда-витины.

Особое место занимало сыроделие. В хозяйстве производили сыр по швейцарским технологиям, а для этого, согласно историческим описаниям, привлекали даже швейцарских специалистов. Также работали маслобойня и лесопилка, разводили породистых лошадей.

Именно для хозяйственных нужд и был создан отдельный двор, который позже получил название "Мурованка Хрептовичей".

Комплекс хозяйственных построек семьи Хрептовичей XIX века Фото: Onliner.by

Что случилось с усадьбой

Главный дворец семьи Хрептовичей значительно пострадал во время Первой мировой войны. Впоследствии его разобрали, и до наших дней от дворца фактически сохранились лишь фрагменты фундаментов и подвалов. Сохранились отдельные постройки бывшей усадьбы, в частности здание библиотеки, флигель, служебные помещения и башня-коптильня.

Стоит отметить, что библиотека семьи Хрептовичей была отдельной важной частью поместья. В XIX веке она насчитывала более 20 тысяч книг, рукописей, карт и других материалов. Щорсы также посещали деятели культуры, среди которых были Адам Мицкевич, Владислав Сирокомля и Ян Чечот.

После установления советской власти имущество семьи Хрептович было национализировано. Хозяйственные постройки использовались уже для нужд местного хозяйства, в частности в качестве помещений для животных и хранения зерна. Впоследствии комплекс пришел в упадок.

Какие требования должен выполнить новый владелец

Несмотря на запущенное состояние, покупатель не может распоряжаться территорией абсолютно свободно. Земельный участок имеет историко-культурное назначение, поэтому для его использования установлены определенные условия.

В частности, деятельность на объекте должна быть начата не позднее чем через два года после приобретения, а реконструкция — не позднее чем через пять лет. Использование территории под жилую, административную, торговую или иную застройку требует согласования с Министерством культуры Беларуси.

Таким образом, за 94,5 белорусских рубля покупатель получил не готовое к проживанию историческое поместье, а запущенный комплекс хозяйственных построек с земельным участком и рядом условий относительно дальнейшего использования.

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