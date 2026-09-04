Висели на шторах: в квартиру киевлянки во время миграции залетели сотни летучих мышей (видео)

Украинский центр реабилитации рукокрылых опубликовал пост, в котором рассказал, как открытое окно привело к настоящему нашествию летучих мышей в квартире в Киеве.

"В Киеве, в районе Академгородка, наши волонтёрши спасли 381 летучую мышь", — сообщили в Центре.

Летучие мыши залетели в квартиру жительницы Киева

Хозяйка квартиры отсутствовала около недели. За это время через открытые окна в квартиру залетела целая колония рукокрылых.

Судя по видео, они висели на шторах и свободно летали по квартире.

В Центре предупредили, что миграция летучих мышей продолжается, поэтому важно не оставлять окна открытыми, особенно если уезжаете из дома надолго. А если всё же оставляете, то лучше установить сетки.

Кроме того, в Центре рассказывали, как правильно вести себя с летучими мышами, если они уже оказались в вашем доме.

Там напомнили, что у летучих мышей Украины и большинства стран Европы встречаются лиссавирусы, которые лишь в крайне редких случаях вызывают заболевания у людей.

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Но это не отменяет правил безопасности. Итак:

Не берите летучих мышей голыми руками.

Если нужно помочь животному — используйте плотные перчатки, полотенце или контейнер.

После укуса обратитесь к врачу. Лучшая защита — это не паника, а проверенная информация и соблюдение простых правил.

"Фокус" подробно рассказывал, как обеспечить безопасность животных и своего жилья во время сезонной миграции летучих мышей.

Напомним, что спустя 55 лет после исчезновения в пустыне Каракумы был обнаружен вид летучей мыши, который ранее считался вымершим. Учёным удалось наблюдать и зафиксировать самку, спрятавшуюся в ущелье.

А в прошлом году в Киеве летучая мышь залетела в вагон метро на левом берегу Киева и добралась "целой и невредимой" до правого берега, где покинула вагон. Этот случай может служить примером сезонной миграции летучих мышей в Украине, о которой предупреждают специалисты.