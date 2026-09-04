Висіли на шторах: у квартиру киянки під час міграції залетіли сотні кажанів (відео)

Український центр реабілітації рукокрилих опублікував пост в якому розповів, як відкрите вікно спричинило цілу навалу кажанів у квартирі в Києві.

"У Києві в районі Академмістечка наші волонтерки врятували 381 кажана", — розповіли в центрі.

Кажани залетіли до квартири киянки

Власниця квартири була відсутня близько тижня. За цей час через відчинені вікна до помешкання залетіла ціла міграційна колонія рукокрилих.

Судячи з відео, вони висіли на шторах та вільно літали по квартирі.

У центрі попередили, що міграція кажанів триває, тому важливо не залишати вікна відчиненими, особливо якщо їдете з дому надовго. А якщо вже лишаєте, то краще встановити сітки.

Також у центрі розповідали, як правильно поводитись із кажанами, коли вони вже опинились у вашій оселі.

Там нагадали, що у кажанів України та більшості країн Європи трапляються ліссавіруси, які лише у вкрай рідкісних випадках викликають захворювання людей.

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Але це не скасовує правил безпеки. Отже:

Не беріть кажанів голими руками.

Якщо потрібно допомогти тварині — використовуйте щільні рукавички, рушник або контейнер.

Після укусу зверніться до лікаря. Найкращий захист — це не паніка, а перевірена інформація та дотримання простих правил.

Фокус докладно розповідав, як убезпечити тварин та своє житло під час сезонної міграції кажанів.

Нагадаємо, після 55 років відсутності в пустелі Каракуми зафіксували вид кажана, який раніше вважався вимерлим. Вченим вдалося спостерігати й зафіксувати самку, яка сховалася в ущелині.

А минулого року в Києві кажан залетів у вагон метро на лівому березі Києва і дістався "цілим та неушкодженим" правого берега, де покинув вагон. Цей випадок може бути прикладом сезонної міграції кажанів в Україні, про яку попереджають фахівці.