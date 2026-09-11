35 долларов за сумочку на блошином рынке — и неожиданный бонус внутри: история удачной покупки

Поход на блошиный рынок за обычным аксессуаром обернулся для одной покупательницы настоящей находкой. Внутри старой сумочки её ждал неожиданный подарок.

Американка по имени Отем Бьескин посетила один из нью-йоркских блошиных рынков в поисках интересных вещей и случайно наткнулась на винтажную кожаную сумочку, которая сразу привлекла её внимание. Однако настоящий сюрприз ждал её не снаружи, а внутри аксессуара.

Девушка сняла процесс своей покупки на видео и опубликовала его в TikTok. Сначала она показала саму чёрную сумочку на прилавке рынка, а уже потом, заметив внутри что-то красное, решила приобрести эту вещь.

На следующем кадре Отем уже дома с сумочкой в руках. Открыв сумочку, она обнаружила внутри четыре красных конверта с золотистым декором. Раскрыв каждый из них, девушка поняла, что внутри лежала по одной стодолларовой купюре.

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Речь идет о традиционных красных конвертах, которые в китайской культуре считаются символом удачи и обычно содержат денежный подарок. Отем получила сразу четыреста долларов наличными.

"Мне никогда так не везет. Лучшая находка в моей жизни, я никогда не превзойду это. Так что в любом случае, хм, это 400 долларов в моём кошельке за 35… Так что счастливого дня. Это твой знак. Иди на блошиный рынок, иди в секонд-хенд", – поделилась поражённая девушка.

История красных конвертов

Такой денежный подарок традиционно дарят в Китае на праздники или особые события — свадьбы, дни рождения, Китайский Новый год. Красный цвет символизирует удачу и защиту от злых сил, а сумма внутри обычно четная, ведь нечетные числа ассоциируются с похоронами.

Эта традиция берет свое начало еще со времен династии Хань, когда монеты с надписями-пожеланиями должны были отгонять болезни и несчастья. Впоследствии старейшины стали дарить такие монеты детям для защиты, а позже их заменили купюрами в красных бумажных конвертах — именно такой современный вариант и попал в руки американки.

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