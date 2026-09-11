$35 за сумочку на блошиному ринку – і несподіваний бонус усередині: історія вдалої покупки

Похід на блошиний ринок за звичайним аксесуаром перетворився для однієї покупниці на справжню знахідку. Усередині старої сумочки на неї чекав несподіваний подарунок.

Американка на ім'я Отем Б'єскін завітала на один із нью-йоркських блошиних ринків у пошуках цікавих речей, і випадково натрапила на вінтажну шкіряну сумочку, яка одразу привернула її увагу. Втім справжній сюрприз чекав на неї не зовні, а всередині аксесуара.

Дівчина зняла процес своєї покупки на відео та опублікувала його у TikTok. Спочатку вона показала саму чорну сумочку на прилавку ринку, а вже потім, помітивши всередині щось червоне, вирішила придбати річ.

Наступний кадр показує Отем уже вдома із сумочкою в руках. Відкриваючи аксесуар, вона знайшла всередині чотири червоні конверти з золотистим декором. Розгорнувши кожен із них, дівчина зрозуміла, що всередині лежало по стодоларовій купюрі.

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Мова йде про традиційні червоні конверти, які є символом удачі в китайській культурі та зазвичай містять грошовий подарунок. Здобиччю Отем стали одразу чотириста доларів готівкою.

"Мені ніколи не щастить так. Ощадна знахідка мого життя, я ніколи не перевершу це. Так що в будь-якому випадку, гм, це 400 доларів у моєму гаманці за 35… Тож щасливого дня. Це твій знак. Йди на блошиний ринок, йди до ощадливого магазину", – поділилася вражена дівчина.

Історія червоних конвертів

Такий грошовий подарунок традиційно дарують у Китаї на свята чи особливі події – весілля, дні народження, Китайський Новий рік. Червоний колір символізує удачу та захист від злих сил, а сума всередині зазвичай парна, адже непарні числа асоціюються з похоронами.

Традиція бере початок ще з часів династії Хань, коли монети з написами-побажаннями мали відганяти хвороби та нещастя. Згодом старійшини почали дарувати такі монети дітям для захисту, а пізніше їх замінили купюрами в червоних паперових конвертах – саме такий сучасний варіант і потрапив до рук американки.

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