Груз оценивают в €164 млн: в Испании на борту яхты обнаружили более двух тонн кокаина (фото)

Испанские правоохранители в открытом Атлантическом океане перехватили яхту с 2,1 тоннами кокаина на борту. Приблизительная уличная стоимость этого груза составляет около 164 миллионов евро.

14-метровая яхта, плывшая под польским флагом, долгое время находилась под подозрением, пишет издание Bild.

С момента её отплытия из города Росес в июле за лодкой тайно следили.

Кокаин был спрятан в 70 пакетах в разных частях судна

После чего правоохранители отбуксировали яхту по морю на расстояние 650 километров до порта Виго. В ходе обыска на борту они обнаружили 70 пакетов с кокаином, которые были спрятаны в разных местах по всему судну.

Также были арестованы четверо подозреваемых контрабандистов из Аргентины, Уругвая, Колумбии и Албании. Одновременно местная полиция Жироны арестовала ещё одного подозреваемого.

На борту яхты обнаружили 2,1 тонны кокаина Фото: Из открытых источников

По словам испанских таможенников, за этой перевозкой стоят профессиональные контрабандисты, специализирующиеся на перевозке наркотиков через Атлантику и сотрудничающие с преступными сетями в Восточной Европе и на Балканах.

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Также сообщается, что в этой операции принимали участие не только испанские правоохранительные органы, но и французская таможня, следователи из Польши и Великобритании, а также Управление по борьбе с наркотиками (DEA) США.

Что известно о "кокаиновом маршруте" через Атлантику

На данный момент точное происхождение наркотиков и время их поступления на борт неизвестны. Однако следователи полагают, что этот груз является частью схемы "кокаинового маршрута через Атлантику". Контрабандисты используют яхты из Южной Америки для перевозки своих наркогрузов посреди океана. Затем наркотики доставляются в Европу.

А изъятые 2,1 тонны кокаина, по приблизительным подсчетам, оцениваются в 164 миллиона евро.

Напомним, что в Ирландии шестерых членов экипажа судна MV Matthew и еще двух соучастников приговорили к общему сроку лишения свободы в 129 лет: среди них также трое украинцев. Суд признал их виновными по делу о крупнейшем изъятии кокаина в истории Ирландии.

Кроме того, в CBS News рассказали историю о коте, который "поставлял" наркотики заключённым.

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