Вантаж оцінюють у €164 млн: в Іспанії на борту яхти знайшли понад дві тонни кокаїну (фото)
Іспанські правоохоронці посеред Атлантичного океану перехопили яхту з 2,1 тоннами кокаїну на борту. Орієнтовна вулична вартість цього вантажу становить близько 164 мільйонів євро.
14-метрова яхта, що йшла під польським прапором, довгий час була під підозрою, пише видання Bild.
З моменту її відпливу з міста Росес у липні за човном таємно стежили.
Кокаїн сховали у 70 пакетах у різних частинах судна
Після чого правоохоронці у морі відбуксирувавши яхту на 650 кілометрів до порту Віго. Під час обшуку на борту вони знайшли 70 пакетів кокаїну, що були заховані у різних місцях по всьому судну.
Також було арештовано чотирьох підозрюваних контрабандистів з Аргентини, Уругваю, Колумбії та Албанії. Одночасно місцева поліція Жирони заарештувала ще одного підозрюваного.
За словами іспанських митників, за цим перевезенням стоять професійні контрабандисти, які спеціалізується на перевезенні наркотиків через Атлантику та співпрацюють зі злочинними мережами у Східній Європі та на Балканах.
Також повідомляється, що у цьому рейді брали участь не лише іспанські правоохоронці, але й французька митниця, слідчі з Польщі та Великої Британії, а також Управління з боротьби з наркотиками (DEA) США.
Що відомо "кокаїновий шлях" через Атлантику
Наразі не відомо точне походження наркотиків та коли їх було доставлено на борт. Однак слідчі вважають, що цей вантаж — це частина схеми "кокаїнового маршруту через Атлантику". Контрабандисти використовують яхти з Південної Америки для перевезення своїх нарковантажів посеред океану. Потім наркотики перевозяться до Європи.
А вилучені 2,1 тонни кокаїну за приблизними підрахунками оцінюють у 164 мільйонів євро.
Нагадаємо, що в Ірландії шістьох членів екіпажу корабля MV Matthew та ще двох співучасників засудили на загальний термін ув'язнення 129 років: серед них також троє українців. Їх суд визнав винними у справі про найбільше вилучення кокаїну в історії Ірландії.
Також у CBS News розповіли історію кота, який "постачав" наркотики ув'язненим.
Крім того, у США поліція виявила єнота: той намагався приховати наркозлочини власниці.