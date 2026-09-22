Вантаж оцінюють у €164 млн: в Іспанії на борту яхти знайшли понад дві тонни кокаїну (фото)

Іспанські правоохоронці посеред Атлантичного океану перехопили яхту з 2,1 тоннами кокаїну на борту. Орієнтовна вулична вартість цього вантажу становить близько 164 мільйонів євро.

14-метрова яхта, що йшла під польським прапором, довгий час була під підозрою, пише видання Bild.

З моменту її відпливу з міста Росес у липні за човном таємно стежили.

Кокаїн сховали у 70 пакетах у різних частинах судна

Після чого правоохоронці у морі відбуксирувавши яхту на 650 кілометрів до порту Віго. Під час обшуку на борту вони знайшли 70 пакетів кокаїну, що були заховані у різних місцях по всьому судну.

Також було арештовано чотирьох підозрюваних контрабандистів з Аргентини, Уругваю, Колумбії та Албанії. Одночасно місцева поліція Жирони заарештувала ще одного підозрюваного.

На борту яхти знайшли 2,1 тонни кокаїну Фото: З відкритих джерел

За словами іспанських митників, за цим перевезенням стоять професійні контрабандисти, які спеціалізується на перевезенні наркотиків через Атлантику та співпрацюють зі злочинними мережами у Східній Європі та на Балканах.

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Також повідомляється, що у цьому рейді брали участь не лише іспанські правоохоронці, але й французька митниця, слідчі з Польщі та Великої Британії, а також Управління з боротьби з наркотиками (DEA) США.

Що відомо "кокаїновий шлях" через Атлантику

Наразі не відомо точне походження наркотиків та коли їх було доставлено на борт. Однак слідчі вважають, що цей вантаж — це частина схеми "кокаїнового маршруту через Атлантику". Контрабандисти використовують яхти з Південної Америки для перевезення своїх нарковантажів посеред океану. Потім наркотики перевозяться до Європи.

А вилучені 2,1 тонни кокаїну за приблизними підрахунками оцінюють у 164 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в Ірландії шістьох членів екіпажу корабля MV Matthew та ще двох співучасників засудили на загальний термін ув'язнення 129 років: серед них також троє українців. Їх суд визнав винними у справі про найбільше вилучення кокаїну в історії Ірландії.

Також у CBS News розповіли історію кота, який "постачав" наркотики ув'язненим.

Крім того, у США поліція виявила єнота: той намагався приховати наркозлочини власниці.