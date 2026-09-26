Висит при входе: сеть взбудоражил "Шахед" в продуктовом магазине Тернополя (фото)

В одном из магазинов Тернополя над потолком появился необычный элемент оформления. Украинцы выражают недовольство фантазией декоратора.

В продуктовом магазине города Тернополь над потолком повесили декорацию в виде российского беспилотного летательного аппарата. Фотографии необычного "украшения" распространяются в сети.

"Зашли просто за продуктами… а увидели вот такое. Какие времена — такой и ассортимент на полках", — пошутил автор фотографий.

БПЛА в магазине в Тернополе Фото: соцсети БПЛА в магазине в Тернополе Фото: соцсети

Он опубликовал фото, на котором над потолком магазина висит российский дрон черного цвета с бортовым номером 75521.

В комментариях украинцы высказались по поводу современного оформления торговой точки, отметив, что БПЛА, предназначенный для убийства людей, выглядит крайне нелепо в общественном месте.

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Кроме того, в сети отметили, что беспилотник находится в помещении магазина уже довольно долгое время и расположен у входа в торговый зал.

На данный момент название магазина, в котором был замечен беспилотник или его макет, а также обстоятельства появления БПЛА в торговой точке неизвестны.

Отметим, что последняя атака на Тернополь произошла 13 сентября. Мэр города Сергей Надал сообщал о попадании в объект инфраструктуры.

Напомним, в начале мая российские войска нанесли массированный удар по Тернополю и области, задействовав более 50 дронов. БПЛА приближались к городу с нескольких направлений и представляли угрозу, в частности, для промышленной части областного центра.

Фокус сообщал, что во время нападения в одном из храмов Тернополя священники не прервали богослужение, несмотря на взрывы, а прихожане продолжали молиться в церкви.