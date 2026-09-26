Висить при вході: мережу розбурхав "Шахед" у продуктовому магазині Тернополя (фото)

В одному з магазинів Тернополя над стелею з'явився незвичний елемент оформлення. Українці висловлюють невдоволення фантазією декоратора.

У продуктовому магазині міста Тернопіль над стелею повісили декор у вигляді російського безпілотного літального апарату. Фото незвичної "прикраси" поширюються у мережі.

"Зайшли просто за продуктами… а побачили таке. Які часи — такий і асортимент на полицях", — пожартував автор світлин.

БПЛА у магазині Тернополя Фото: соцмережi БПЛА у магазині Тернополя Фото: соцмережi

Він опублікував фото, на який над стелею магазину висить російський дрон чорного кольору з бортовим номером 75521.

У коментарях українці висловилися з приводу сучасного оформлення торгівельної точки, наголошуючи, що БПЛА, який призначений для вбивства людей, виглядає максимально недолуго у громадському місті.

Також у мережі вказали, що безпілотник у приміщенні магазину висить вже досить тривалий час й розміщений при вході до торгівельного залу.

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Наразі назва магазина, де помітили безпілотник або його муляж, та обставини розміщення БПЛА у торгівельній точці, невідомі.

Зазначимо, що остання атака на Тернопіль відбулася 13 вересня. Міський голова Сергій Надал інформував про влучання в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, на початку травня російські війська здійснили масовану атаку по Тернополю та області, застосувавши понад 50 дронів. БПЛА заходили на місто з кількох напрямків і створювали загрозу, зокрема, для промислової частини обласного центру.

Фокус повідомляв, що під час атаки в одному з храмів Тернополя священники не перервали богослужіння, попри вибухи, а парафіяни продовжували молитву у церкві.