Села и города Японии массово атакуют медведи: погибли шесть человек

В Японии за несколько месяцев этого года жертвами нападений медведей стали шесть человек, ещё около тридцати получили ранения и увечья.

Об этом говорится в официальном отчете министерства охраны окружающей среды страны.

По данным профильного министерства Японии, с апреля по июль 2026 года в стране было зафиксировано 17 362 случая появления медведей вблизи населённых пунктов. Это самый высокий показатель за последние пять лет, отмечается в документе.

Нападения медведей в Японии

В то же время специалисты объясняют, что такая активность животных может усилиться в период подготовки к зимней спячке. Обильный урожай пищи в лесу в этом году, по мнению экспертов, может снизить агрессивность животных, но многие из них ищут более вкусную пищу рядом с людьми, поэтому направляются в города и села.

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Япония усиливает борьбу с медведями

Как сообщает CNA, растущая угроза со стороны медведей заставила власти Японии усилить меры реагирования, в частности, учредить новую министерскую должность для контроля за мерами противодействия медведям.

В Нагано, где также увеличилось количество медведей, принимаются некоторые другие профилактические меры, такие как вырубка растительности и установка ограждений между лесами и местами проживания людей.

И хотя азиатский чёрный медведь входит в список видов, численность которых сокращается во всём мире, в Японии их становится всё больше.

Согласно оценкам Министерства охраны окружающей среды, опубликованным в марте, в стране насчитывается около 58 000 медведей, включая бурых медведей, обитающих на Хоккайдо. Поэтому власти пытаются сократить количество инцидентов, поскольку их число растёт.

Согласно последним предварительным данным министерства, с апреля 2025 года по март 2026 года было убито рекордное количество медведей — 14 618.

В некоторых наиболее пострадавших регионах, включая Чубу, правительство намерено сократить популяцию медведей более чем на 30 процентов к 2030 году.

Кроме того, в марте была представлена "дорожная карта" по предотвращению попадания медведей в места проживания людей. Власти также пытаются привлечь больше государственных охотников и создать заповедник для медведей.

В свою очередь, защитники животных заявляют, что Японии необходимо найти больше способов для мирного сосуществования людей и медведей.

Напомним, что в 2026 году в Колорадо было зафиксировано более 7000 случаев наблюдения за медведями, что превысило предыдущий годовой максимум 2019 года. Во многих штатах популяция медведей восстановилась, и учёные опасаются, что из-за изменения климата они перестанут впадать в спячку.

Кроме того, в России медведь напал на молодую пару, которая отдыхала, похитил и растерзал невесту.

А в Румынии произошёл опасный инцидент: дикий медведь подошёл вплотную к ногам невнимательного туриста, который настолько увлекся своим телефоном, что не заметил дикого зверя рядом с собой.