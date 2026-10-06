Села та міста Японії масово атакують ведмеді: загинули шість людей

У Японії за кілька місяців цього року жертвами нападів ведмедів стали шість осіб, ще близько тридцяти отримали поранення та каліцтва.

Про це йдеться в офіційному звіті міністерства охорони навколишнього середовища країни.

За даними профільного міністерства Японії, з квітня по липень 2026 року в країні зафіксували 17 362 випадки появи ведмедів поблизу населених пунктів. Це найвищий показник за останні п’ять років, зазначається в документі.

Напади ведмедів у Японії

Натомість фахівці пояснюють, що така активність тварин може зрости в період підготовки до зимової сплячки. Багатий урожай їжі у лісі цього року, на думку експертів, може знизити агресивність тварин, але багато з них шукають смачнішу їжу поруч із людьми, тож прямують до міст і сіл.

Японія посилює боротьбу з ведмедями

Як пише CNA, зростаюча загроза збоку ведмедів змусила владу Японію посилити заходи реагування, зокрема, створити нову міністерську посаду для контролю за контрзаходами проти ведмедів.

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У Нагано, де також зросла кількість ведмедів, вживаються деякі інші превентивні заходи, такі як вирубка рослинності та встановлення огорож між лісами та місцями проживання людей.

І хоча азійський чорний ведмідь входить до списку видів кількість, яких зменшується у світі. В Японії їх стає більше.

Згідно з оцінками міністерства охорони навколишнього середовища, опублікованими в березні, в країні налічується близько 58 000 ведмедів, включаючи бурих ведмедів, що мешкають на Хоккайдо. Тож влада намагається зменшити кількість випадків, бо їх кількість зростає.

Згідно з останніми попередніми даними міністерства, з квітня 2025 року по березень 2026 року було вбито рекордні 14 618 ведмедів.

У деяких найбільш постраждалих регіонах, включаючи Чубу, уряд має на меті скоротити популяцію ведмедів більш ніж на 30 відсотків до 2030 року.

Також у березні було представлено дорожню карту для запобігання потрапляння ведмедів у місця проживання людей. Влада також намагається залучити більше державних мисливців та створити заповідник для ведмедів.

Натомість зоозахисники кажуть, що Японії потрібно знайти більше способів для мирного співіснування людей і ведмедів.

Нагадаємо, що у 2026 році в Колорадо було зафіксовано понад 7000 випадків спостереження за ведмедями, що перевищило попередній річний максимум 2019 року. У багатьох штатах популяція ведмедів відновилася, і вчені побоюються, що вони перестануть впадати в сплячку через зміни клімату.

Також що в Росії ведмідь напав на молоду пару, яка відпочивала, викрав і розірвав наречену.

А в Румунії стався небезпечний інцидент: дикий ведмідь підійшов упритул до ніг неуважного туриста, який настільки заглибився у свій телефон, що не помітив дикого звіра поруч із собою.