"Будет распространяться гораздо быстрее": экстрасенс предсказал вспышку болезни в России

Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер якобы предсказал "биологический тип болезни" в России ещё за несколько дней до смерти российской учёной.

За семь дней до ее гибели в Иркутске 1 октября экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер в сети предсказал приближение вспышки болезни, пишет Express.

На прошлой неделе лаборантка из Иркутского научно-исследовательского института скончалась от неизвестной "пневмонии", что вызвало беспокойство во всем мире по поводу возможного заражения легочной чумой.

Российские чиновники утверждают, что не обнаружили никаких признаков того, что её смерть связана с патогенами на её рабочем месте. Российская служба защиты прав потребителей также заявила, что "санитарно-эпидемиологическая ситуация" в регионе остается "стабильной". Тем не менее, 200 человек, которые, вероятно, контактировали с ученым, находятся под медицинским наблюдением.

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Российские СМИ писали, что она признала, что случайно разбила пробирку с живыми бактериями, хотя официальная причина её смерти по-прежнему не разглашается.

В то же время экстрасенс в видеоролике, опубликованном 24 сентября под названием "Предупреждение о еще одной грядущей пандемии". Крейг заявил, что к нему неожиданно пришли два тибетских монаха, которые якобы рассказали, что эта вспышка будет "другой".

"Это было бы больше похоже на биологический тип болезни, которую было бы гораздо сложнее контролировать. Эта болезнь гораздо опаснее, потому что может распространяться гораздо быстрее. Поэтому, если это повторится, ребята, будьте уверены, мы это преодолеем. Мы это преодолеем", — сказал Крейг.

Крейг получил прозвище "Пророк судьбы" за то, что якобы предсказал смерть королевы Елизаветы II и пандемию Covid.

Чума в РФ: что известно

Напомним, что в российском городе Иркутске произошла вспышка чумы, а "пациенткой номер ноль" стала 28-летняя лаборантка Дарья Шипилова, скончавшаяся 2 октября. Впоследствии ещё 200 человек, контактировавших с погибшей, были изолированы, а в регионе началась паника, также были замечены люди в защитных костюмах.

После того, как в РФ от чумы умерла женщина, опасения относительно вспышки "черной смерти" усилились. Некоторые пользователи сети также вспомнили пророчество болгарской прорицательницы Ванги, которая в своё время рассказывала о таинственной болезни, которая поразит мир через несколько месяцев.

В то же время в России резко выросли продажи книги "Чума" Альбера Камю.