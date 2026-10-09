"Поширюватиметься набагато швидше": екстрасенс передбачив спалах хвороби в Росії

Екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер нібито передбачив "біологічний тип хвороби" в Росії ще за кілька днів до смерті російської науковиці.

За сім днів до її смертельного випадку в Іркутську 1 жовтня екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер у мережі передбачив наближення спалаху хвороби, пише Express.

Минулого тижня лаборантка з Іркутського науково-дослідного інституту померла від невідомої "пневмонії", що викликало занепокоєння у світі щодо можливого зараження легеневою чумою.

Російські чиновники стверджують, що не виявили жодних ознак того, що її смерть пов'язана з патогенами на її робочому місці. Російська служба захисту прав споживачів також заявила, що "санітарно-епідеміологічна ситуація" в регіоні залишається "стабільною". Тим не менш, 200 осіб, які, ймовірно, контактували з науковцем, перебувають під медичним наглядом.

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Російські ЗМІ писали, що вона визнала, що випадково розбила пробірку з живими бактеріями, хоча офіційна причина її смерті залишається нерозголошеною.

Натомість екстрасенс у відеоролику, що був опублікований 24 вересня, під назвою "Попередження про ще одну майбутню пандемію". Крейг заявив, що його несподівано відвідали два тибетські ченці, які нібито розповіли, що цей спалах буде "іншим".

"Це було б більше схоже на біологічний тип хвороби, яку було б набагато важче контролювати. Ця хвороба набагато небезпечніша, бо може поширюватися набагато швидше. Тож, якщо це станеться знову, хлопці, будьте певні, ми це переможемо. Ми це переможемо", — сказав Крейг.

Крейг отримав своє прізвисько "Пророк Долі" через те, що нібито передбачив смерть королеви Єлизавети II та пандемію Covid.

Чума в РФ: що відомо

Нагадаємо, що в російському місті Іркутськ стався спалах чуми, а нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Дарія Шипілова, яка померла 2 жовтня. Згодом ще 200 осіб, хто контактував із загиблою, ізолювали, а в регіоні почалася паніка, а також помітили людей в захисних костюмах.

Після того, як від чуми в РФ померла жінка, побоювання щодо спалаху "чорної смерті" зросли. Деякі користувачі мережі також пригадали пророцтво болгарської провидиці Ванги, яка свого часу розповідала про таємничу хворобу, що вразить світ за кілька місяців.

Натомість у Росії різко зросли продажі книги "Чума" авторства Альбера Камю.