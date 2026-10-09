Киллер застрелил на глазах у пациентов: известного пластического хирурга убили в его собственной клинике

В испанском городе Марбелье произошло убийство известного пластического хирурга. Убийца в маске ворвался в клинику Александра Аслани и застрелил его на глазах у потрясённых пациентов, а затем скрылся на мотоцикле.

Существует версия, что хирурга мог застрелить киллер, нанятый родственниками одного из умерших пациентов, полагают полицейские, пишет Daily Star.

В настоящее время правоохранительные органы арестовали 18-летнего шведа по подозрению в убийстве 57-летнего Александра Аслани, которого застрелили в его клинике в Марбелье на побережье Коста-дель-Соль в Испании.

Нападавший в маске ворвался в клинику Cirumed, основанную Аслани, и несколько раз выстрелил ему в голову на глазах у испуганных клиентов. Убийца скрылся на максискутере Yamaha, припаркованном возле дома, а его сообщник управлял чёрным Audi.

Местные СМИ сообщали, что убийство хирурга и отца двоих детей, к которому часто обращались знаменитости, модели и члены королевских семей, может быть связано со смертью богатого южноамериканского пациента.

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Представитель полиции сообщил, что стрельба произошла в 18:00 7 октября.

"Пострадавший, 57-летний мужчина, получил несколько огнестрельных ранений в голову. Медицинский персонал, который его лечил, не смог стабилизировать его состояние, и он скончался. Расследование продолжается", — сообщили в полиции.

За жизнью и работой Александра Аслани следили 200 000 подписчиков в Instagram. Кроме того, с 2007 по 2009 год он работал пластическим хирургом в лондонской больнице Хайгейт. Кроме того, он активно занимался благотворительностью и бесплатно оперировал детей из Индии и других стран.

Его отец Амир также работал врачом в Германии в 70-х годах.

Сообщается, что его жена Жаннин находилась в соседнем здании, когда её мужа убили.

Его коллеги рассказали, что пациенты из более чем 40 стран приезжали в Марбелью, чтобы лечиться у него.

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Кроме того, инфлюенсер и мать троих детей Марта Келли де Оливейра Сильва трагически погибла после того, как прошла комплекс из трёх косметических процедур.