Кілер застрелив на очах у пацієнтів: відомого пластичного хірурга вбили у власній клініці

В іспанській в Марбельї сталося вбивство відомого пластичного хірурга. Вбивця в масці увірвався до клініки Александра Аслані та застрелив його на очах у шокованих пацієнтів, а потім втік на мотоциклі.

Є версія, що хірурга міг застрелити кілер, найнятий родичами когось з пацієнтів, який помер, вважають поліцейські, пише Daily Star.

Наразі правоохоронці арештували 18-річного шведа за підозрою у вбивстві 57-річного Александра Аслані, якого застрелили у його клініці в Марбельї на узбережжі Коста-дель-Соль в Іспанії.

Нападник у масці увірвався до клініки Cirumed, яку заснував Аслані, і вистрілив йому кілька разів у голову на очах у переляканих клієнтів. Вбивця втік на максіскутері Yamaha, припаркованому біля будинку, а його спільник керував чорним Audi.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вбивство хірурга та батька двох дітей, якого часто обирали знаменитості, моделі та королівські особи, може бути пов'язане зі смертю багатого південноамериканського пацієнта.

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Речник поліції повідомив, що стрілянина сталася о 18:00 7 жовтня.

"Потерпілий, 57-річний чоловік, отримав кілька вогнепальних поранень у голову. Медичний персонал, який його лікував, не зміг стабілізувати його стан, і він помер. Розслідування триває", — повідомили у поліції.

За життям та роботою Александра Аслані слідкували 200 000 підписників в Instagram. Також він працював пластичним хірургом у лондонській лікарні Хайгейт з 2007 по 2009 рік. Також він активно займався благодійсністю та безкоштовно оперував дітей з Індії та інших країн.

Його батько Амір був також лікарем в Німеччині в 70-х роках.

Повідомляється, що його дружина Жаннін, перебувала в центрі по сусідству, коли її чоловіка вбили.

Його колеги розповіли, що пацієнти з понад 40 країн приїжджали до Марбельї, щоб лікуватися у нього.

Нагадаємо, що інфлюенсерка Сінді Тамес з Мексики опублікувала в соціальних мережах відеоролик про свою "погану сторону", а після цього її знайшли мертвою разом з її партнером та трьома дітьми.

Також інфлюенсерка та мати трьох дітей Марта Келлі де Олівейра Сілва трагічно загинула після того, як зробила комбінацію з трьох косметичних процедур.