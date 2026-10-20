Владимир Путин потратил 28 миллиардов долларов, чтобы обмануть смерть. Его дочь Мария Воронцова выступила на российском телевидении, рекламируя потенциальную "таблетку против старения".

Старшая дочь российского диктатора заявила, что в РФ могут создать первую в мире "таблетку против старения", пишет Daily Star.

Сообщается, что 41-летняя эндокринолог Мария Воронцова является ключевой фигурой в кремлевской государственной программе по увеличению продолжительности жизни стоимостью 28 миллиардов долларов.

В своём выступлении дочь Путина заявила, что "главной движущей силой", побуждающей учёных бороться за долгую жизнь, является "экзистенциальный страх смерти".

"У России есть все шансы первой изобрести таблетку против старения", — сказала она.

Проект под названием "Новые технологии сохранения здоровья", как сообщается, реализуется по поручению правительства, целью которого является достижение практических показателей долголетия к 2030 году.

Видео дня

Мария Воронцова Фото: Из открытых источников

Среди основных идей — экспериментальная так называемая "вакцина против старения", которую описывают как препарат генной терапии, предназначенный для блокирования рецептора RAGE — пути, который, по словам официальных лиц, запускает ускоренный биологический упадок организма. Программа также вкладывает средства в 3D-биопечать "живых тканей".

Исследователи утверждают, что им уже удалось напечатать человеческий хрящ и даже функциональные щитовидные железы мыши, что, по их словам, является шагом на пути к печати человеческих органов, готовых к трансплантации.

Другие направления включают ксенотрансплантацию, направленную на выращивание человеческих органов, совместимых с человеческими, внутри генетически модифицированных мини-свиней, а также "экстремальную криотерапию" — обработку сверхнизкими температурами, предназначенную для "сброса" и сохранения поврежденных тканей.

Воронцова охарактеризовала это как начало совершенно новой эры в медицине.

"Я думаю, что в течение следующих 10–20 лет мы обязательно разовьём этот новый компонент системы здравоохранения. Это позволит нам добиться дальнейшего прогресса в этой области в более формальных рамках", — сказала она.

Однако другие эксперты по всему миру считают, что разговоры о "первой в мире таблетке против старения" крайне преждевременны.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин очень скромно отпраздновал свой день рождения на прошлой неделе. В Кремле по этому поводу не устраивали собраний, вечеринок или масштабных торжеств, поскольку он отмечал свое 74-летие в полном одиночестве. Президент России Владимир Путин провел 7 октября лишь в небольшом кругу близких людей, да и то исключительно по рабочим обстоятельствам.

Кроме того, на брифинге перед российскими журналистами диктатор Владимир Путин начал заикаться. В свою очередь, один из экспертов высказал предположение, что глава Кремля "все больше стареет".