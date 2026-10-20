Намагається обдурити смерть: Путін вкладає $28 млрд у таблетку безсмертя, — ЗМІ

Володимир Путін витратив 28 мільярдів доларів, щоб обдурити смерть. Його дочка Марія Воронцова виступила на російському телебаченні, рекламуючи потенційну "пігулку проти старіння".

Старша донька російського диктатора заявила, що в РФ можуть створити першу у світі "таблетку проти старіння", пише Daily Star.

Повідомляється, що 41-річна ендокринолог Марія Воронцова є ключовою особою кремлівської державної програми щодо збільшення тривалості життя вартістю 28 мільярдів доларів.

У своєму виступі донька Путіна заявила, що "головною рушійною силою", яка підштовхує вчених до боротьби за довге життя, є "екзистенційний страх смерті".

"Росія має всі шанси першою винайти пігулку проти старіння", — сказала вона.

Проєкт під назвою "Нові технології збереження здоров’я" як повідомляється, працює за урядовим дорученням, метою якого є досягнення практичних показників довголіття до 2030 року.

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Марія Воронцова Фото: З відкритих джерел

Серед головних ідей — експериментальна так звана "вакцина проти старіння", яку описують як препарат генної терапії, призначений для блокування рецептора RAGE, шляху, який, за словами офіційних осіб, запускає прискорений біологічний спад організму. Програма також вкладає кошти в 3D-біодрук "живих тканин".

Дослідники стверджують, що їм вже вдалося надрукувати людський хрящ і навіть функціональні щитовидні залози миші, що, за їхніми словами, є кроком до друку людських органів, готових до трансплантації.

Інші напрямки включають ксенотрансплантацію, спрямовану на вирощування людських органів, сумісних з людськими, всередині генетично модифікованих мінісвиней, та "екстремальну кріотерапію" — обробку наднизькими температурами, призначену для "скидання" та збереження пошкоджених тканин.

Воронцова охарактеризувала це як початок цілком нової медичної ери.

"Я думаю, що протягом наступних 10-20 років ми обов’язково розвинемо цей новий компонент системи охорони здоров’я. Це дозволить нам досягти подальшого прогресу в цій галузі в більш формальних рамках", — сказала вона.

Але інші експерти у світі вважають, що розмови про "першу у світі пігулку проти старіння" є надзвичайно передчасними.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін дуже скромно відсвяткував свій день народження минулого тижня. У Кремлі з цього приводу не організовували зібрань, вечірок чи ширшого святкування, оскільки він святкував своє 74-річчя зовсім один. Президент Росії Володимир Путін провів 7 жовтня лише у невеликому колі людей навколо себе, та й то виключно через роботу.

Також на брифінгу перед російськими журналістами диктатор Володимир Путін почав заїкатися. Натомість один з експертів припустив, що очільник Кремля "все більше старіє".