Столкновение поездов в Испании: бывший министр и известная спортсменка погибли во время катастрофы

Среди жертв смертельной железнодорожной катастрофы в Испании — бывшая министр труда Испании Фатима Баньес и прыгунья в длину Хюльетта Гальего.

Столкновение произошло, когда два скоростных поезда двигались в одном направлении — из Мадрида в Севилью, сообщают Associated Press, BBC и CNN.

О смерти бывшей министра сообщила Испанская конфедерация бизнес-организаций (CEOE) в социальных сетях.

Как пишет Politico, 28 октября 59-летняя политик ехала в одном из вагонов, наиболее пострадавших в результате столкновения, но только в четверг подтвердилось, что она была среди как минимум 69 погибших.

Кроме того, Королевская федерация легкой атлетики Испании подтвердила смерть Хульеты Гальего в социальных сетях, добавив, что выразила свою поддержку и соболезнования её друзьям и семье, говорится в её заявлении.

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"Есть удары, которые поражают самое сердце спортивной семьи. Сегодня спортивный мир скорбит о смерти Хюльеты, чья жизнь была несправедливо прервана", — заявил президент RFEA Рауль Чападо испанской газете ABC.

Спортсменка выступала за мадридскую команду AD Sprint и регулярно участвовала в клубных чемпионатах Испании. По данным издания, в 2023 году она установила личный рекорд в прыжках в длину — 5,9 метра в Антекере.

По данным Politico, премьер-министр страны Педро Санчес, находясь на месте аварии, объявил трёхдневный национальный траур.

"Вся Испания в трауре. Недопустимо, чтобы такая страна, как Испания, пережила две аварии скоростных поездов в течение одного года. Мы намерены докопаться до сути этого дела, и если была халатность, это будет выявлено, а если в системе были сбои, мы будем действовать решительно", — сказал он.

Напомним, что утром 28 октября в Испании, в провинции Толедо, столкнулись два скоростных пассажирских поезда, сообщили СМИ. Погибли 46 человек, десятки получили ранения. Впоследствии данные уточнили — число погибших возросло до 50.

Кроме того, "Фокус" писал о предыдущей железнодорожной катастрофе в Испании, произошедшей 18 января 2026 года. В результате инцидента погибли 38 человек, а 150 получили ранения. Поезд следовал из Малаги в Мадрид, а авария произошла в Кордове.

Кроме того, 26 октября в Испании произошла ещё одна трагедия: автобус с пассажирами сорвался с 20-метрового обрыва.