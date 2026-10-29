Зіткнення потягів в Іспанії: колишній міністр та відома спортсменка загинули під час катастрофи

Серед жертв смертельної залізничної катастрофи в Іспанії є колишня міністр зайнятості Іспанії Фатіма Баньєс та стрибунка у довжину Хульєта Гальєго.

Зіткнення трапилося, коли два швидкісні поїзди рухалися в одному напрямку, з Мадрида до Севільї, повідомляють Associated Press , BBC та CNN .

Про смерть колишньої міністерки повідомила Іспанська конфедерація бізнес-організацій (CEOE) в соціальних мережах .

Як пише Politico, 28 жовтня 59-річна політикиня їхала в одному з вагонів, які найбільше постраждали від зіткнення, але лише у четвер вони підтвердили, що вона була серед щонайменше 69 загиблих людей.

Також Королівська федерація легкої атлетики Іспанії підтвердила смерть Хульєти Гальєго в соціальних мережах, додавши, що висловила свою підтримку та співчуття її друзям та родині, йдеться у її заяві .

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"Є удари, які вражають в саме серце спортивної родини. Сьогодні спорт оплакує смерть Хульєти, життя, яке було несправедливо обірване", — заявив президент RFEA Рауль Чападо іспанській газеті ABC.

Спортсменка змагалася за мадридську команду AD Sprint та регулярно брала участь у клубних чемпіонатах Іспанії. За даними видання, у 2023 році вона встановила особистий рекорд у стрибках у довжину — 5,9 метра в Антекері.

За даними Politico, прем'єр країни Педро Санчес, перебуваючи на місці аварії, оголосив триденну національну жалобу.

"Уся Іспанія у жалобі. Неприйнятно, щоб така країна, як Іспанія, зазнала двох аварій швидкісних потягів протягом одного року. Ми збираємося дійти до суті цієї справи, і якщо була недбалість, це буде виявлено, а якщо в системі були збої, ми діятимемо рішуче", — сказав він.

Нагадаємо, що зранку 28 жовтня в Іспанії у провінції Толедо зіштовхнулись два швидкісні пасажирські потяги, повідомили медіа. Загинуло 46 людей, десятки отримали поранення. Згодом дані уточнили — кількість загиблих зросла до 50.

Також Фокус писав про попередню залізничну катастрофу в Іспанії, яка сталась 18 січня 2026 року. Внаслідок інциденту загинуло 38 людей й 150 отримали поранення. Потяг їхав з Малаги до Мадрида, а аварія сталась у Кордові.

Крім того, 26 жовтня в Іспанії сталась ще одна трагедія: автобус з пасажирами упав з 20-метрового схилу.