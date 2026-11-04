"Подумали, что это трубы": в усадьбе XVII века рабочие нашли 5 немецких бомб времен Второй мировой войны

В популярном поместье XVII века в британском регионе Котсуолдс были эвакуированы сотрудники и посетители после того, как 2 ноября на его территории были обнаружены пять бомб времен Второй мировой войны.

Их обнаружили рабочие, которые копали на месте будущей солнечной электростанции, пишет издание People.

Полиция Глостершира сообщила, что в понедельник утром, 2 ноября, к ним поступило сообщение о том, что вблизи Тетбери были обнаружены подозрительные боеприпасы.

"После того как строители обнаружили предметы на поле в Лонг-Ньюнтоне недалеко от Тетбери, вокруг места происшествия был установлен 200-метровый кордон для обеспечения безопасности населения. На месте происшествия работают экстренные службы, а соседние жители и предприятия были эвакуированы в качестве меры предосторожности, чтобы сотрудники Службы обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD) могли их оценить", — сообщила тогда полиция.

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Дом "Great Thythe Barn & Thythe House", расположенный на ферме Фолли в Лонг-Ньютоне, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что на его территории было обнаружено взрывчатое вещество.

Дом "Great Thythe Barn & Thythe House" Фото: Скриншот

"После обнаружения некоторых исторических артефактов весь наш объект сегодня закрыт", — написали представители заведения.

Это место, где расположена отреставрированная усадьба XVII века, часто использовалось для проведения свадеб, торжеств и корпоративных мероприятий.

Сообщается, что сотрудников и гостей, которые остались на месте проведения мероприятия после свадьбы, состоявшейся в выходные, немедленно эвакуировали из района.

Позже представитель армии сообщил, что специалисты установили, что бомбы были немецкого производства.

В обновленном сообщении полиция сообщила, что устройства были уничтожены в результате контролируемого взрыва.

А вот двое рабочих, которые сделали поразительное открытие на месте проведения свадьбы, — главный садовник Кевин Робертс и субподрядчик Джон Бланделл.

"Мы копали траншею для установки нашей солнечной электростанции и через несколько минут обнаружили пять минометных боеприпасов", — сказал Робертс.

А Джон Бланделл сказал, что мужчины даже держали бомбы в руках, прежде чем поняли, что это такое.

"Сначала мы подумали, что это просто обломки газопровода или старого водопровода. Когда мы подняли их и очистили от грязи, то обнаружили, что они напоминают старые боеприпасы времён Второй мировой войны", — рассказал мужчина.

В этот момент он и Робертс "отложили все дела и позвонили в полицию".

Напомним, что во время реставрации исторического здания в Москве под названием "Палаты Аверкия Кирилова" был обнаружен клад. Рабочие нашли разбитый сосуд, который был наполнен монетами.

Кроме того, рабочая бригада в Овьедо, штат Флорида, обнаружила 1,5-метрового аллигатора, который обитал в канализационной трубе, забитой илом.