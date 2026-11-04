"Подумали, що це труби": у маєтку XVII століття робітники знайшли 5 німецьких бомб з Другої світової

В популярному маєтку 17 століття в британському регіоні Котсуолдс евакуювали працівників та відвідувачів після того, як 2 листопада, на його території було знайдено п'ять бомб часів Другої світової війни.

Їх знайшли робітники, які копали на запланованому полі сонячних панелей, пише видання People.

Поліція Глостерширу повідомила, що в понеділок вранці, 2 листопада, вони отримали повідомлення про те, що поблизу Тетбері було виявлено підозрілі боєприпаси.

"Після виявлення будівельниками предметів у полі в Лонг-Ньюнтоні поблизу Тетбері, навколо місця події було встановлено 200-метровий кордон для безпеки громадськості. На місці події працюють екстрені служби, а сусідніх мешканців та підприємства евакуювали як запобіжний захід, щоб персонал Служби знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD) міг оцінити їх", — повідомила тоді поліція.

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Будинок "Great Thythe Barn & Thythe House", що розташований на фермі Фоллі в Лонг-Ньютоні, опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що вибухівку було знайдено на його території.

Будинок "Great Thythe Barn & Thythe House" Фото: Скриншот

"Після виявлення деяких історичних артефактів увесь наш об'єкт сьогодні закритий", — написали представники закладу.

Це місце, де розташований відреставрований маєток 17-го століття, часто використовувався для весіль, святкувань та корпоративних заходів.

Повідомляється, що працівників та гостей, які зупинялися на місці проведення після весілля, що відбулося на вихідних, негайно евакуювали з району.

Пізніше речник армії повідомив, що фахівці ідентифікували бомби як німецькі.

В оновленому повідомленні поліція повідомила, що пристрої були знищені в результаті контрольованого вибуху.

Натомість двоє робітників, які зробили вражаюче відкриття на місці проведення весілля — головний садівник Кевін Робертс та субпідрядник Джон Бланделл.

"Ми копали траншею для розміщення нашого сонячного поля, і за кілька хвилин виявили п’ять мінометних боєприпасів", — сказав Робертс.

А Джон Бланделл сказав, що чоловіки навіть тримали бомби, перш ніж зрозуміли, що це таке.

"Спочатку ми подумали, що це просто уламки газопроводу або старого водопроводу. Коли ми підняли їх і очистили від бруду, то виявили, що вони нагадують старі боєприпаси часів Другої світової війни", — розповів чоловік.

У цей момент він і Робертс "відклали все та зателефонували в поліцію".

Нагадаємо, що під час реставрації історичної будівлі в Москві під назвою "Палати Аверкія Кирилова" було знайдено скарб. Робітники знайшли розбиту посудину, яка була наповнена монетами.

Також робоча бригада в Ов'єдо, що у штаті Флорида, знайшла 1,5-метрового алігатора, який жив у каналізаційній трубі, заповненій мулом.