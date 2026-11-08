Мир панк-рока скорбит о легенде: скончался гитарист группы, создавшей культовый альбом "Marquee Moon"

Его гитарные партии помогли создать альбом, который изменил звучание панк-рока 1970-х и до сих пор считается классикой жанра.

В возрасте 75 лет скончался американский музыкант, соучредитель и гитарист группы Television Ричард Ллойд (Richard Lloyd), который последние месяцы жизни боролся с онкологическим заболеванием. Группа стала одним из важных представителей нью-йоркской панк-сцены 1970-х годов, а её дебютный альбом Marquee Moon вошёл в число знаковых записей той эпохи. О смерти музыканта 7 ноября сообщили на официальной странице Television в социальной сети X.

В заявлении группы говорится: "С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня Ричард Ллойд скончался в возрасте 75 лет. Выражаем самые искренние соболезнования Шейли, всей его семье и друзьям".

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Television сообщил о смерти гитариста Ричарда Ллойда Фото: Скриншот

По информации родственников, музыкант скончался в субботу, 7 ноября, в собственном доме в городе Чаттануга, штат Теннесси. Причиной смерти стала холангиокарцинома — злокачественная опухоль желчных протоков. Заболевание у музыканта диагностировали в марте 2026 года.

Рядом с ним в последние минуты были его жена Шейла и собака Уилли Мейс.

Что известно о болезни Ричарда Ллойда

Итак, о серьёзных проблемах со здоровьем гитариста стало известно в августе 2026 года, когда его друг и басист группы Richard Lloyd Group Шон Сеймур организовал сбор средств на лечение музыканта и покрытие медицинских расходов.

По словам Сеймура, болезнь сопровождалась осложнениями, так как в печени музыканта обнаружили несколько опухолей. Одна из них располагалась настолько близко к крупному кровеносному сосуду, что врачи не могли безопасно провести операцию по её удалению.

Кроме того, Ллойд пережил два эпизода сепсиса и семь госпитализаций в отделение интенсивной терапии. Из-за состояния здоровья он уже не мог гастролировать, а выступления были одним из главных источников его дохода.

Жена музыканта Шейла ухаживала за ним. Сам Ллойд также обращался к поклонникам с просьбой оказать ему финансовую поддержку.

"Обычно я довольно оптимистичный человек и стараюсь ко всему относиться спокойно, но нам стало очень трудно справиться самостоятельно, к тому же у нас финансовые трудности. Именно поэтому я прошу о помощи", — говорилось в своё время в обращении музыканта, опубликованном на странице сбора средств.

Несмотря на лечение, спасти гитариста не удалось.

Чем запомнился Ричард Ллойд и как он повлиял на панк-рок

Ричард Ллойд родился 25 октября 1951 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Ещё в детстве он увлёкся музыкой, сначала учился играть на барабанах, но впоследствии выбрал гитару. Позже его семья переехала в Нью-Йорк, где окончательно сформировались музыкальные вкусы будущей звезды.

В 1973 году Ллойд вместе с Томом Верлейном, Ричардом Хеллом и Билли Фиккой основал группу Television. Коллектив стал одной из первых панк-групп, выступавших в нью-йоркском клубе CBGB. Именно вокруг этой площадки сформировалась одна из самых влиятельных музыкальных сцен того времени. Здесь также выступали Ramones, Blondie и Talking Heads.

Стоит отметить, что в отличие от многих панк-групп того времени, Television делали ставку не только на быстрый ритм и громкое звучание. Так, вместо простых аккордов и коротких композиций музыканты использовали переплетенные гитарные партии, мелодичные переходы и длительные инструментальные фрагменты. Важную роль в формировании этого стиля играл именно дуэт Ллойда и Верлейна.

Самой известной работой группы Television стал дебютный альбом "Marquee Moon", выпущенный в 1977 году. Альбом получил широкое признание и оказал влияние на развитие пост-панка и альтернативного рока.

Особую популярность приобрела одноимённая композиция "Marquee Moon", продолжительность которой составляет около 10 минут. Она отличалась развернутыми гитарными партиями и музыкальной структурой, нетипичной для панк-рока того периода.

В следующем году группа Television выпустила альбом "Adventure". Однако вскоре после этого группа распалась. Несмотря на относительно короткий период активной деятельности, её музыка оказала влияние на развитие пост-панка и альтернативного рока.

Кстати, творчество этой группы оказало влияние на целый ряд известных исполнителей. Среди тех, кто называл Television источником вдохновения, — Pixies, Sonic Youth и Gang of Four.

Музыкальная карьера после группы "Television"

После распада группы Ллойд начал сольную карьеру. В 1979 году он выпустил альбом Alchemy, который стал первым в серии его сольных работ. Музыкант также сотрудничал с другими исполнителями, в частности играл на записях американского певца и автора песен Мэтью Свитта.

В начале 1990-х группа Television воссоединилась. В 1992 году группа выпустила одноимённый альбом, а впоследствии вернулась к концертным выступлениям. Коллектив периодически собирался и в последующие годы, хотя его участники продолжали работать над собственными проектами.

В 2017 году музыкант опубликовал автобиографическую книгу "Everything Is Combustible: Television, CBGB's and Five Decades of Rock and Roll". В ней он рассказал о своей карьере, нью-йоркской музыкальной сцене и рок-музыке, которой посвятил десятилетия.

В одном из последних интервью изданию Guitar World Ллойд рассказывал о своём месте в истории рок-музыки.

"Я хотел оставить след в истории рока. Это была моя цель, и она осуществилась. Мы изменили представление о рок-музыке. Я этим горжусь", — говорил музыкант.

Как отреагировали на смерть музыканта

Известие о смерти Ричарда Ллойда вызвало резонанс среди представителей музыкального сообщества.

В частности, бывший гитарист The Smiths Джонни Марр посвятил ему пост в Instagram. Он назвал Ллойда источником вдохновения как на сцене, так и за её пределами.

"Покойся с миром, Ричард Ллойд. Искатель и первооткрыватель, настоящее вдохновение как с гитарой, так и без неё. Для меня было честью знать тебя и счастьем быть твоим поклонником. Спасибо тебе, Ричард. Продолжай свой путь, друг", — написал Марр.

Музыкант Ллойд Коул также отдал дань уважения гитаристу. Он вспомнил, что видел выступление группы Television лишь один раз, но запомнил все те гитарные риффы, которые звучали в композициях группы.

Кстати, смерть Ллойда наступила через три года после смерти его коллеги и соучредителя компании Television Тома Верлейна. Тот скончался в январе 2023 года в возрасте 73 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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