Світ панк-року оплакує легенду: помер гітарист гурту, що створив культовий Marquee Moon

Його гітарні партії допомогли створити альбом, який змінив звучання панк-року 1970-х і досі вважається класикою жанру.

У 75 років помер американський музикант, співзасновник і гітарист гурту Television Річард Ллойд (Richard Lloyd), який останні місяці життя боровся з онкологічним захворюванням. Колектив став одним із важливих представників нью-йоркської панк-сцени 1970-х років, а його дебютний альбом Marquee Moon увійшов до числа знакових записів тієї епохи. Про смерть музиканта 7 листопада повідомили на офіційній сторінці Television у соцмережі X.

У заяві гурту йдеться: "Ми з великим сумом повідомляємо, що сьогодні Річард Ллойд пішов із життя у віці 75 років. Найглибші співчуття Шейлі, усій його родині та друзям".

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Television повідомив про смерть гітариста Річарда Ллойда Фото: Скриншот

За інформацією родини, музикант помер у суботу, 7 листопада, у власному будинку в місті Чаттануга, штат Теннессі. Причиною смерті стала холангіокарцинома — злоякісна пухлина жовчних проток. Захворювання в музиканта діагностували в березні 2026 року.

Поруч із ним в останні хвилини були дружина Шейла та собака Віллі Мейс.

Що відомо про хворобу Річарда Ллойда

Отож, про серйозні проблеми зі здоров'ям гітариста стало відомо в серпні 2026 року, коли його друг і басист гурту Richard Lloyd Group Шон Сеймур організував збір коштів на лікування музиканта та покриття медичних витрат.

За словами Сеймура, хвороба супроводжувалася ускладненнями, так як у печінці музиканта виявили кілька пухлин. Одна з них розташовувалася настільки близько до великої кровоносної судини, що лікарі не могли безпечно провести операцію з її видалення.

Крім того, Ллойд пережив два епізоди сепсису та сім госпіталізацій до відділення інтенсивної терапії. Через стан здоров'я він уже не міг гастролювати, а виступи були одним із головних джерел його заробітку.

Дружина музиканта Шейла доглядала за ним. Сам Ллойд також звертався до шанувальників із проханням підтримати його фінансово.

"Зазвичай я досить оптимістична людина і намагаюся сприймати все спокійно, але нам стало дуже важко впоратися самотужки, до того ж ми маємо фінансові труднощі. Саме тому я прошу про допомогу", — йшлося свого часу у зверненні музиканта, опублікованому на сторінці збору коштів.

Попри лікування, врятувати гітариста не вдалося.

Чим запам'ятався Річард Ллойд і як вплинув на панк-рок

Річард Ллойд народився 25 жовтня 1951 року в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, США. Ще в дитинстві він захопився музикою, спочатку вчився грати на барабанах, але згодом обрав гітару. Згодом його родина переїхала до Нью-Йорка, де остаточно сформувалися музичні смаки майбутньої зірки.

У 1973 році Ллойд разом із Томом Верлейном, Річардом Геллом і Біллі Фіккою заснував гурт Television. Колектив став одним із перших панк-гуртів, які виступали в нью-йоркському клубі CBGB. Саме навколо цього майданчика сформувалася одна з найвпливовіших музичних сцен того часу. Тут також виступали Ramones, Blondie та Talking Heads.

Варто зауважити, що на відміну від багатьох панк-гуртів того часу, Television робили ставку не лише на швидкий ритм і гучне звучання. Так, замість простих акордів і коротких композицій музиканти використовували переплетені гітарні партії, мелодійні переходи та тривалі інструментальні фрагменти. Важливу роль у формуванні цього стилю відігравав саме дует Ллойда й Верлейна.

Найвідомішою роботою Television став дебютний альбом Marquee Moon, який вийшов у 1977 році. Платівка отримала широке визнання та вплинула на розвиток постпанку й альтернативного року.

Особливу популярність здобула однойменна композиція Marquee Moon, тривалість якої становить близько 10 хвилин. Вона вирізнялася розгорнутими гітарними партіями та музичною структурою, нетиповою для панк-року того періоду.

Наступного року Television випустив альбом Adventure. Однак невдовзі після цього гурт розпався. Попри відносно короткий період активної роботи, його музика вплинула на розвиток постпанку та альтернативного року.

До речі, творчість колективу вплинула на цілу низку відомих виконавців. Серед тих, хто називав Television джерелом натхнення, — Pixies, Sonic Youth і Gang of Four.

Музична кар'єра після Television

Після розпаду колективу Ллойд розпочав сольну кар'єру. У 1979 році він випустив альбом Alchemy, який став першим у низці його сольних робіт. Музикант також співпрацював з іншими виконавцями, зокрема грав на записах американського співака та автора пісень Меттью Світта.

На початку 1990-х Television возз'єднався. У 1992 році гурт випустив однойменний альбом, а згодом повернувся до концертних виступів. Колектив періодично збирався і в наступні роки, хоча його учасники продовжували працювати над власними проєктами.

У 2017 році музикант опублікував автобіографічну книгу Everything Is Combustible: Television, CBGB's and Five Decades of Rock and Roll. У ній він розповів про свою кар'єру, нью-йоркську музичну сцену та рок-музику, якій присвятив десятиліття.

В одному з останніх інтерв'ю виданню Guitar World Ллойд розповідав про своє місце в історії рок-музики.

"Я хотів залишити слід в історії року. Це була моя мета, і вона здійснилася. Ми змінили уявлення про рок-музику. Я цим пишаюся", — говорив музикант.

Як відреагували на смерть музиканта

Звістка про смерть Річарда Ллойда викликала реакцію серед представників музичної спільноти.

Зокрема, колишній гітарист The Smiths Джонні Марр присвятив йому допис в Instagram. Він назвав Ллойда джерелом натхнення як на сцені, так і поза нею.

"Спочивай з миром, Річарде Ллойде. Шукач і першовідкривач, справжнє натхнення як із гітарою, так і без неї. Для мене було честю знати тебе і щастям бути твоїм шанувальником. Дякую тобі, Річарде. Продовжуй свій шлях, друже", — написав Марр.

Музикант Ллойд Коул також віддав шану гітаристу. Він згадав, що бачив виступ Television лише один раз, але запам'ятав усі ті гітарні рифи, які звучали в композиціях гурту.

До речі, смерть Ллойда сталася через три роки після смерті його колеги та співзасновника Television Тома Верлейна. Той помер у січні 2023 року у віці 73 років.

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