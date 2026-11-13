В США двух лошадей завели в городской автобус: люди не поверили своим глазам (видео)

В сети появилось странное видео, на котором видно, как двух осёдланных лошадей заводят в общественный автобус в Детройте, а через несколько секунд они выезжают через заднюю дверь.

После этого департамент транспорта Детройта расследует инцидент, который, по его словам, "потенциально создает опасные и неудобные условия для наших пассажиров", пишет People.

На видео, снятом на севере города в субботу, 7 ноября, видно двух человек, которые ведут лошадей, обе седланные, к автобусу Департамента транспорта Детройта (DDOT), когда тот останавливается на остановке, а затем через несколько секунд выезжают через заднюю дверь.

Лошади в автобусах

Неясно, сколько пассажиров находилось в транспортном средстве в тот момент.

"Я подумала: „Боже мой, а как же люди в автобусе? Что, если бы лошадь сходила в туалет в автобусе? Что происходит?“, — рассказала Эллесия Дрю, снявшая видео, когда проезжала мимо".

Видео дня

Джордан Уильямс, соучредитель Urban City Cowboys, признался, что именно он привез лошадей на автобусе. По его словам, он находился в Детройте, чтобы помочь с сбором средств, в рамках которого детям предлагают покататься на лошадях.

Уильямс рассказал, что водитель был удивлен, увидев животных, и что они вдвоём разговаривали через дверь автобуса, прежде чем он решил провести их через автобус и вернуться обратно.

Он сказал, что это не первый раз, когда он перевозит лошадей в автобусах.

11 ноября в городском департаменте сообщили СМИ, что им "известно о недавнем инциденте, когда двум лошадям разрешили пройти через автобус, который остановился на остановке".

"Мы принимаем соответствующие меры для урегулирования этого инцидента, поскольку он не соответствует политике DDOT и потенциально создает опасные и неудобные условия поездки для наших пассажиров", — говорится в заявлении.

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