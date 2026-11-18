В США круизный лайнер с сотнями пассажиров перевернулся на бок после того, как его протаранил танкер на реке Миссисипи.

Инцидент произошёл в Новом Орлеане. При этом между отказом рулевого управления и столкновением прошло всего две минуты, пишет издание Bild.

Сообщается, что танкер на реке Миссисипи внезапно свернул с курса и протаранил лайнер "American Heritage", на борту которого находилось около 190 человек. Удар был довольно сильным. После этого круизное судно начало заливать водой, и оно перевернулось. А всего через 22 минуты оно уже было наполовину погружено в воду.

Кораблекрушение в США

Предварительные данные свидетельствуют о том, что причиной столкновения стало неисправное рулевое управление грузового танкера.

Эта информация была обнаружена в рейсовом журнале танкера "Atlantic Asphalt". Однако причина отказа рулевого управления остается неясной. Следователь NTSB Барт Барнум пояснил, что руль танкера внезапно перестал реагировать. Затем танкер неконтролируемо повернул на правый борт, направляясь прямо к гавани, где стоял лайнер на стоянке.

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Быстрая реакция пассажиров лайнера спасла им жизнь

После столкновения экипаж танкера поднял тревогу, включил сигнал тревоги и бросил якорь. Тогда пассажиры и экипаж "American Heritage" отреагировали внезапно. Более 100 человек буквально выскочили с лайнера в реку Миссисипи, десятки пассажиров получили ранения. К счастью, в результате кораблекрушения никто не погиб. Но в сети его уже назвали "Чудом на Миссисипи".

Следователи сейчас пытаются выяснить, как произошла эта серьезная авария.

Напомним, что 11 ноября исторический лайнер "Соединённые Штаты" был затоплен в океане у побережья Флориды, чтобы стать крупнейшим в мире искусственным рифом. Также будет построен музей в честь этого судна.

Кроме того, пианист компании Royal Caribbean упал в море с огромного 14-палубного круизного лайнера посреди ночи.