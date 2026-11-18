У США круїзний лайнер з сотнями пасажирів перекинувся на бік після того, як його протаранив танкер на річці Міссісіпі.

Інцидент трапився Новому Орлеані. При чому між відмовою керма та зіткненням минуло лише дві хвилини, пише видання Bild.

Повідомляється, що танкер на річці Міссісіпі раптово звернув з курсу та протаранив лайнер American Heritage, на борту якого перебувало близько 190 осіб. Удар був доволі сильним. Після цього круїзне судно почала заливати вода, і воно перекинулося. А всього через 22 хвилини воно вже було наполовину занурене у воду.

Корабельна аварія у США

Попередні дані свідчать про те, що причиною зіткнення було несправне кермо вантажного танкера.

Цю інформацію було знайдено в рейсовому журналі танкера Atlantic Asphalt. Але причина відмови керма залишається незрозумілою. Слідчий NTSB Барт Барнум пояснив, що кермо танкера раптово перестало реагувати. Потім танкер неконтрольовано повернув на правий борт, прямуючи прямо до гавані, де стояв лайнер на стоянці.

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Швидка реакція пасажирів лайнера врятувала їх життя

Після зіткнення екіпаж танкера підняв тривогу, увімкнув сигнал тривоги і кинув якір. Тоді пасажири та екіпаж American Heritage зреагувати раптово. Понад 100 людей буквально вискочили з лайнеру у річку Міссісіпі, десятки пасажирів отримали поранення. На щастя корабельній аварії ніхто не загинув. Але у мережі її вже назвали "Дивом на Міссісіпі".

Слідчі зараз намагаються з'ясувати, як сталася ця серйозна аварія.

Нагадаємо, що історичний лайнер "Сполучені Штати" був затоплений в океані біля узбережжя Флориди, щоб стати найбільшим у світі штучним рифом 11 листопада. Також буде побудовано музей на честь судна.

Також піаніст компанії Royal Caribbean впав у море з величезного 14-палубного круїзного лайнера посеред ночі.