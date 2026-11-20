Заседание горсовета пропустил мэр Парижа Эммануэль Грегуар, а в офис он добрался лишь через три часа после начала рабочего дня. Французские журналисты предполагают, что причиной стал выход новой части GTA, однако официальных объяснений пока нет.

Рабочий день мэра Парижа Эммануэля Грегуара начался с трёхчасового опоздания. Заседание городского совета он пропустил.

Французские журналисты в социальной сети X выдвигают одну версию причины — выход шестой части GTA. Подтверждений этому нет, а сам мэр и городской совет пока не комментировали ситуацию. Накануне Грегуар делился в Instagram фотографиями с запуска игры на портативной приставке.

Французские СМИ связывают опоздание с игрой

Стоит отметить, что новая часть культовой серии от Rockstar вышла 18 ноября. Первыми доступ к ней получили игроки из Новой Зеландии — из-за разницы во временных поясах.

В течение следующих суток игра стала доступна по всему миру. Действие разворачивается в Вайс-Сити, знакомом поклонникам серии по предыдущим частям.

Видео дня

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попал на видео с закрытыми глазами во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В соцсетях высказали предположение, что американский лидер уснул прямо во время заседания.

Также сообщалось, что визит Трампа в Китай вызвал в Шэньчжэне настоящий ажиотаж. Толпы людей окружили отель Langham, чтобы увидеть американского президента, пишут китайские СМИ со ссылкой на Reuters. Местные жители массово выходили на улицы, стояли за ограждениями со смартфонами и ждали своего шанса.