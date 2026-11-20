Засідання міськради пропустив мер Парижа Еммануель Грегуар, а до офісу дістався лише через три години після початку робочого дня. Французькі журналісти припускають, що причиною став вихід нової частини GTA, однак офіційних пояснень поки немає.

Робочий день мера Парижа Еммануеля Грегуара почався із запізнення на три години. Засідання міської ради він пропустив.

Причину французькі журналісти у соцмережі Х припускають одну – вихід шостої частини GTA. Підтверджень цього немає, а сам мер і міська рада ситуацію поки не коментували. Напередодні Грегуар ділився світлинами в Instagram із запуску гри на портативній приставці.

Французькі медіа пов'язують запізнення з грою

Варто зазначити, що Нова частина культової серії від Rockstar вийшла 18 листопада. Першими доступ отримали гравці Нової Зеландії – через різницю в часових поясах.

Протягом наступної доби гра стала доступною по всьому світу. Дія розгортається у Вайс-Сіті, знайомому шанувальникам серії за попередніми частинами.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп потрапив на відео із заплющеними очима під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. У соцмережах припустили, що американський лідер заснув просто під час засідання.

Також повідомлялося, що візит Трампа до Китаю викликав у Шеньчжені справжній ажіотаж. Натовпи людей оточили готель Langham, щоб побачити американського президента, пишуть китайські медіа з посиланням на Reuters. Місцеві жителі масово виходили на вулиці, стояли за огорожами зі смартфонами й чекали на свій шанс.