Странное существо без шерсти напугало жителей после того, как его заметили на улицах одного из районов Калифорнии.

На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, странное существо сгорбилось и, покачиваясь, шло по подъездной дорожке в Мишн-Хиллз в Сан-Диего, пишет издание The Sun.

Дэн Фулкерсон, запечатлевший это существо на видео, призвал пользователей Instagram помочь определить, что это за животное.

Лысое существо в Калифорнии

"Без обид, но я ничего не понимаю", — написал он в посте.

Дэн также рассказал, что он гулял по Мишн-Хиллз, когда перед ним внезапно появилось лисоподобное существо.

На его видео видно четвероногое животное со следами на морщинистой коже, которое ползет под живой изгородью.

"Это не кот и не собака. Я так растерян", — написал Дэн под постом, который сейчас набрал более двух миллионов просмотров.

Видео дня

В разделе комментариев было полно версий людей, которые гадали, что это за животное. Также многие объясняют тревожный вид существа болезнью или генетическим дефектом.

"Похоже на больного. Это лиса-собака".

"Представьте себе койота с сильной коростой, или лысую кошку и гигантского опоссума, которые объединились и создали эту тварь".

Однако многие пришли к общему мнению, что животное на самом деле было енотом, страдавшим от тяжелой формы чесотки.

"Я видел, как лечат енотов; этот енот, вероятно, болен демодекозом, но, возможно, и саркоптозом", — написал пользователь сети.

В свою очередь Дэн сообщил своим зрителям, что позвонил в службу по контролю за животными после того, как увидел это существо.

Известно, что чесотка — кожное заболевание, вызываемое паразитическими клещами, — может поражать домашних животных, таких как собаки и кошки, а также диких животных.

Заболевание может вызвать выпадение шерсти, сильный зуд и образование корочек на коже.

В тяжелых случаях это может привести к гибели животного.

Животные обычно заражаются чесоткой при прямом контакте с другими животными, страдающими этим заболеванием, или при контакте с чесоточными клещами.

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