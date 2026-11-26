В Китае 74-летний российский диктатор неоднократно заказывал одни и те же блюда и даже взял некоторые из них с собой в самолет по пути домой после саммита АТЭС.

Владимир Путин наелся свиных ножек и ушей во время своего недавнего визита на саммит АТЭС в Китае. Шеф-повар заявил, что эти деликатесы являются популярной частью китайского меню российского диктатора и якобы полезны для суставов и мышц, пишет Daily Star.

Сообщалось, что на прошлой неделе во время пребывания Путина в китайской "Силиконовой долине" он наслаждался блюдами местной кухни. Шеф-повар Оу Гоцин, исполнительный шеф-повар китайской кухни в отеле Conrad Shenzhen, раскрыл список любимых китайских блюд Путина, и одно из них вновь привлекло внимание к его здоровью.

"Российский президент любит нашу кантонскую кухню. Наши тушеные блюда имеют превосходный вкус. Мы запекли желтого горбыля по рецепту восточной фуцзяньской кухни со свежим песчаным имбирем. Он также заказал краба на пару с мясной котлетой в соусе из розового уксуса, тушеные свиные ножки и тушеные свиные уши. Путин заказывал некоторые блюда неоднократно, два-три раза. Он даже взял некоторые из них с собой в самолет по дороге домой. Его сотрудники также сказали нам, что он очень любит наши блюда и кантонскую кухню", — рассказал он.

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Вероятно, Путин старается употреблять продукты с высоким содержанием коллагена, белка, а также минералов, таких как железо, цинка и витамина B12, в надежде, что это облегчит боль в суставах, ускорит восстановление тканей и поможет бороться со старением, отмечает издание.

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Напомним, что российский диктатор публично продемонстрировал свои проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл во время официального визита султана Брунея в Россию.

Кроме того, ранее президент Мозамбика опубликовал забавное фото Путина, которое стало вирусным.