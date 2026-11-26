У Китаї 74-річний російський диктатор неодноразово замовляв одні й ті ж страви і навіть взяв деякі з них на рейс додому після саміту АТЕС.

Володимир Путін наївся свинячих ніжок та вух під час свого нещодавнього візиту на саміт АТЕС у Китаї. Шеф-кухар заявив, що ці делікатеси є популярною частиною китайського меню російського диктатора, і нібито корисні для суглобів та м'язів, пише Daily Star.

Повідомлялося, що минулого тижня під час перебування Путіна в китайській "Силіконовій долині" він насолоджувався стравами місцевої кухні. Шеф-кухар Оу Гоцін, виконавчий шеф-кухар китайської кухні в готелі Conrad Shenzhen, розкрив список улюблених китайських страв Путіна, а одна з них знову привернула увагу до його здоров'я.

"Російський президент любить нашу кантонську їжу. Наші тушковані страви мають чудовий смак. Ми запекли жовтого горбиля східної фуцзяньської кухні зі свіжим піщаним імбиром. Він також замовив краба на пару з м'ясною котлетою в соусі з рожевого оцту, тушковані свинячі ніжки та тушковані свинячі вуха. Путін замовляв деякі страви неодноразово, два-три рази. Він навіть взяв деякі з них у себе на літаку додому. Його співробітники також сказали нам, що він дуже любить наші страви та кантонську кухню", — розповів він.

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Ймовірно, що Путін намагається вживати їжу з високою кількістю колагену, білка, а також мінералів, таких як залізо, цинк та вітамін B12 в надії, що це полегшить біль у суглобах та пришвидшить відновлення тканин і боротьбу зі старінням, зазначає видання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, що російський диктатор публічно продемонстрував свої проблеми зі здоров'ям. Інцидент трапився під час офіційного візиту султана Брунею до Росії.

Також раніше президент Мозамбіку показав кумедне фото Путіна, яке стало вірусним.