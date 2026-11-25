Російський диктатор публічно продемонстрував свої проблеми зі здоров'ям. Інцидент трапився під час офіційного візиту султана Брунею до Росії.

Володимир Путін, сідаючи на стілець під час офіційної зустрічі, мало не потонув у великому м'якому кріслі, де він проводить офіційні зустрічі. Відповідний ролик зафірусився у мережі.

Путін мало не перевернувся у кріслі

На кадрах зустрічі Путіна із султаном Брунея у Георгіївській залі великого кремлівського палацу помітно, що російський диктатор ледь не перекинувся, сідаючи на стілець перед розмовою зі своїм гостем.

Також повідомляється, що Путін та султан Брунея підписали декларацію про підвищення рівня відносин до статусу стратегічного партнерства. Крім того, султан Брунея запросив російського президента здійснити державний візит до його країни.

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Натомість користувачі соціальних мереж у коментарях під відео зазначають, що 74-річному диктатору вже важко даються навіть такі елементарні рухи. І цей факт кремлівській пропаганді з кожним разом все важче приховати.

Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін для поїздки у Китай, де він зустрівся із Сі Цзіньпінем та президентом США Дональдом Трампом, обрав незвичайне взуття, а все через його низький зріст. Очільника Кремля помітили у високих підборах під час промови.

Також раніше президент Мозамбіку показав кумедне фото Путіна, яке стало вірусним.

Крім того, Путін російський диктатор Володимир Путін під час офіційної зустрічі переказував Віткоффу та Кушнеру старий анекдот Януковича про тумбочку й гроші.