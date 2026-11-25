Российский диктатор публично продемонстрировал свои проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл во время официального визита султана Брунея в Россию.

Владимир Путин, садясь на стул во время официальной встречи, чуть не утонул в большом мягком кресле, в котором он проводит официальные встречи. Соответствующий ролик стал вирусным в сети.

Путин чуть не перевернулся в кресле

На кадрах встречи Путина с султаном Брунея в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца видно, что российский диктатор едва не упал, садясь на стул перед разговором со своим гостем.

Также сообщается, что Путин и султан Брунея подписали декларацию о повышении уровня отношений до статуса стратегического партнерства. Кроме того, султан Брунея пригласил российского президента совершить государственный визит в его страну.

Видео дня

В то же время пользователи социальных сетей в комментариях под видео отмечают, что 74-летнему диктатору уже с трудом удаются даже такие элементарные движения. И этот факт кремлевской пропаганде с каждым разом всё труднее скрыть.

Напомним, что президент России Владимир Путин для поездки в Китай, где он встретился с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, выбрал необычную обувь, и всё из-за своего низкого роста. Главу Кремля заметили в высоких каблуках во время выступления.

Кроме того, ранее президент Мозамбика опубликовал забавное фото Путина, которое стало вирусным.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время официальной встречи пересказывал Виткоффу и Кушнеру старый анекдот Януковича о тумбочке и деньгах.