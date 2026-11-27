Группу из 20 человек заметили в защитных костюмах и масках, когда они стояли на крыше офисного здания в Мельбурне, Австралия.

Видео, на котором видна группа людей в белых защитных костюмах, собравшихся на крыше многоэтажного здания, вызвало целую череду безумных теорий в социальных сетях, пишет Daily Star.

Люди в костюмах на крыше

Зрители высказывали в Интернете различные предположения. Среди версий — от культа, совершающего ритуал, до тематической рождественской вечеринки. Но оказалось, что всё гораздо проще.

Видео опубликовал в TikTok тревел-блогер Мэтт, который запечатлел этот момент с многоэтажного здания рядом с банком Westpac в Мельбурне. Он заметил группу из не менее 20 человек в белой защитной одежде и капюшонах с масками, которые стояли на открытой террасе.

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"Что здесь происходит в здании Westpac? Они, вроде бы, устраивают барбекю, потому что я вижу, как они что-то курят. Но что это за капюшоны? На них маски", — написал он в подписи к видео.

Группа людей заметна в отведенной зоне подальше от ресторана на крыше, где посетители наслаждаются обедом.

"Это что-то вроде рождественской вечеринки? Что они делают? Очень странно. Возможно, это что-то связанное с пчелами, они устраивают дегустацию меда", — задумался на видео Мэтт.

Видео набрало тысячи просмотров в сети. В комментариях пользователи активно делились своими мыслями о том, кем могли бы быть люди на видео.

"Это же культ, брат мой", — написал один из пользователей.

Кроме того, люди писали о вечеринке, посвящённой сериалу "Игра в кальмаров".

Но один из пользователей раскрыл правду о людях в белых костюмах.

"Я работаю в пчеловодческой компании, которая организует это мероприятие — "Пчелы на крышах". Мы ухаживаем за ульями на крышах корпоративных зданий в Мельбурне, Сиднее и Брисбене. Это мероприятие "Встреча с пчелами", где сотрудники имеют возможность заглянуть внутрь улья. Нам всегда интересно, что думают люди в соседних офисных зданиях, когда видят нас. Очень весело", — написал мужчина в сети.

40-летний Том Шпиттер, владелец компании Band of Bees, которая организует подобные мероприятия, рассказал, что надеется восстановить популяцию пчел до нормального уровня, установив ульи на крышах офисов, в аэропортах, на электростанциях и в городских каналах.

Он также проводит семинары для офисных сотрудников, чтобы научить их, как стать пчеловодами, а весь мед, собранный из ульев, дарит офисам.

Напомним, что в Перу действовала банда "Ведьмы из Аламеды", в состав которой входили три женщины и один мужчина. Банду удалось задержать благодаря хитрости полиции, которая в костюмах из фильма "Дэдпул и Росомаха" подобралась к преступникам.

Кроме того, по словам владельцев магазинов, чаще всего к празднику выбирают образы маньяков из популярных фильмов ужасов и сериалов. Эксперт по вопросам потребителей считает, что в такие костюмы детей наряжают родители ради ярких фотографий. Готовя костюмы для своих детей, родители в Великобритании чаще отказываются от простых образов привидений из белых простыней, а вместо этого покупают маски и дорогие костюмы серийных убийц и маньяков из фильмов ужасов.