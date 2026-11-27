Групу з 20 осіб помітили в захисних костюмах та масках, коли вони стояли на даху офісної будівлі в Мельбурні, Австралія.

Відео, де видно групу людей у ​​білих захисних костюмах, що зібралися на даху багатоповерхівки, викликало низку шалених теорій у соціальних мережах, пише Daily Star.

Люди у костюмах на даху

Глядачі ділилися різними припущеннями в Інтернеті. Серед версій — від культу, який виконує ритуал, до тематичної різдвяної вечірки. Але виявилося, що все набагато простіше.

Відео опублікував у TikTok тревел-блогер Метт, який зафіксував цей момент з багатоповерхівки поруч із банком Westpac у Мельбурні. Він помітив групу щонайменше 20 людей у ​​білому захисному одязі та капюшонах із масками, які стояли на відкритій терасі.

"Що тут відбувається, у будівлі Westpac? Вони, типу, влаштовують барбекю, бо я бачу, як вони щось курять. Але що це за капюшони? На них маски", — написав він у дописі під відео.

Відео дня

Групу людей помітно у відведеній зоні подалі від ресторану на даху, де відвідувачі насолоджуються обідом.

"Це щось на кшталт різдвяної вечірки? Що вони роблять? Дуже дивно. Можливо, це якась справа з бджолами, вони влаштовують дегустацію меду", — замислився на відео Метт.

Відео зібрало тисячі переглядів у мережі. У коментарях користувачі активно ділилися своїми думками про те, ким могли б бути люди на відео.

"Це ж культ, брате мій", — написав один із юзерів.

Також люди писали про вечірку на тему "Гри кальмарів".

Але один з юезерів розкрив правду про людей у білих костюмах.

"Я працюю в бджільницькій компанії, яка проводить цей захід — "Бджоли на дахах". Ми доглядаємо за вуликами на корпоративних дахах у Мельбурні, Сіднеї та Брісбені. Це захід "Зустріч із бджолами", де співробітники мають можливість зазирнути всередину вулика. Нам завжди цікаво, що думають люди в навколишніх офісних будівлях, коли бачать нас. Дуже весело", — написав чоловік у мережі.

40-річний Том Шпіттер, власник компанії Band of Bees, що організовує такі заходи, розповів, що сподівається повернути кількість бджіл до здорового рівня, встановивши вулики на дахах офісів, в аеропортах, електростанціях та міських каналах.

Він також пропонує семінари для офісних працівників, щоб навчити їх, як стати бджолярами, а будь-який мед, зібраний з вуликів, дарує офісам.

Нагадаємо, що в Перу діяла банда "Відьми з Аламеди", яка складалась з трьох жінок та чоловіка. Банду вдалось затримати завдяки вигадці поліції, яка в костюмах з фільму "Дедпул та Росомаха" підібралась до злочинців.

Також найчастіше до свята обирають образи маніяків із популярних фільмів жахів та серіалів, кажуть власники магазинів. Експерт із питань споживачів вважає, що в такі костюми дітей вдягають батьки для яскравих фото. Готуючи костюми для своїх дітей, батьки у Великій Британії частіше відмовляються від простих образів привидів із білих простирадл, а натомість купують маски та дорогі костюми серійних убивць та маніяків із фільмів жахів.