Президент США Дональд Трамп вновь перепутал страны, о которых говорил. На этот раз глава Белого дома перепутал Израиль с Ираном.

Инцидент произошёл на мероприятии, посвящённом Дню благодарения, в Мар-а-Лаго, где журналист спросил американского президента, как он будет выстраивать отношения с будущим руководством Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Трамп перепутал Израиль с Ираном

А также: планирует ли Трамп позвонить главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху и готовы ли США к сотрудничеству с новым руководством Израиля.

Вместо этого Трамп начал рассказывать о "разгромленной армии", перепутав Израиль с Ираном.

"Мы пытаемся дать им шанс проявить благоразумие. У них нет вооружённых сил. Их вооружённые силы уничтожены. Их воздушные силы уничтожены. Их флот уничтожен. Их противовоздушная оборона уничтожена", — заявил президент США.

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Напомним, что Белый дом в День благодарения предложил американцам помочь выбрать имена для индюков. Пользователи социальных сетей отнеслись к этой задаче со всей серьезностью и вспомнили президента США Дональда Трампа.

Кроме того, на ежегодный парламентский ужин в Канаде пригласили комиков, сыгравших президента США Дональда Трампа и премьер-министра страны Марка Карни.

Кроме того, Дональд Трамп оказался в новой курьезной ситуации, когда упомянул бывшую пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая уволилась с должности после рождения второго ребенка.