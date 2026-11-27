Президент США Дональд Трамп знову переплутав країни про які говорив. Цього разу глава Білого дому сплутав Ізраїль із Іраном.

Інцидент трапився на заході на честь Дня подяки у Мар-а-Лаго, де журналіст спитав американського президента, як він буде вибудовувати стосунки з майбутнім керівництвом Ізраїлю, пише The Jerusalem Post.

Трамп переплутав Ізраїль із Іраном

А також, чи планує Трамп здійснити дзвінок главі ізраїльського уряду Беньяміну Нетаньягу та чи готові США до співпраці з новим керівництвом Ізраїлю.

Натомість Трамп почав розповідати про "знищену армію", переплутавши Ізраїль з Іраном.

"Ми намагаємося дати їм шанс проявити розсудливість. У них немає збройних сил. Їхні збройні сили знищені. Їхні повітряні сили знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена", — заявив президент США.

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Нагадаємо, що Білий дім на День подяки запропонував американцям допомогти обрати імена для індиків. Тож користувачі соцмереж відповідально поставилися до завдання та згадали президента США Дональда Трампа.

Також на щорічну парламентську вечерю у Канаді запросили коміків, які зіграли президента США Дональда Трампа та премʼєра країни Марка Карні.

Крім того, Дональд Трамп потрапив у нову курйозну ситуацію, коли згадав про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка звільнилася з посади після народження другої дитини.