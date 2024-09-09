Тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на дороге в Лос-Анджелесе (фото)

Бывший актер выехал на прогулку в сопровождении своих телохранителей.

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69-летний американский актер Брюс Уиллис, который ушел из профессии из-за диагностированной у него афазии, а затем и лобно-височной деменции, был замечен на пассажирском сидении автомобиля во время поездки в Студио-Сити, Калифорния, пишет Daily Mail.

Он был одет в черную бейсболку и застегивающуюся на пуговицы кофту с воротником и горизонтальными серыми полосками. Когда папарацци сфотографировали его, Брюс всматривался в боковое зеркало автомобиля.

По словам очевидцев, Уиллиса сопровождали телохранители во время его дневной прогулки.

Несколько недель назад дочь Уиллиса, Румер, опубликовала пост о нем в Instagram Stories. В кадре она держит отца за руку, отвечая на вопрос о том, как актер себя чувствует на фоне проблем со здоровьем.

Румер сказала: "Он замечательный. Я так его люблю. Спасибо".

В мае девушка сказала на шоу Today, что ее отец чувствует себя "хорошо" и общается с ее годовалой дочерью Луэттой.

"На самом деле, я увидела его прямо перед тем, как приехала в Нью-Йорк. Лу только начинает немного ходить, и она подошла к нему, и это было так мило. Это так приятно, потому что я чувствую, что мой отец такой же, как… он папа-девочка, до мозга костей. Это почти раскрывает эту связь между маленьким ребенком и папой-девочкой. Он так мил с ней", – призналась Румер.

Она и ее родственники открыто говорят о проблемах со здоровьем Брюса в надежде распространить информацию среди других людей, находящихся в схожих обстоятельствах.

"Наша уязвимость и прозрачность как семьи в отношении того, что он переживает по отношению ко мне, очень важны. Потому что если это может как-то повлиять на другую семью, которая борется с чем-то подобным, или привлечь больше внимания к болезни в надежде найти лекарство или что-то, что может быть полезно кому-то еще, я думаю, это действительно важно", – объяснила дочь актера.

Брюс Уиллис в кругу своей семьи

Ранее Фокус писал, что вторая жена Брюса Уиллиса показала их подросших дочерей.