Тяжкохворого Брюса Вілліса помітили дорогою до Лос-Анджелеса (фото)

Колишній актор виїхав на прогулянку в супроводі своїх охоронців.

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69-річного американського актора Брюса Вілліса, який пішов із професії через діагностовану в нього афазію, а потім і лобно-скроневу деменцію, помітили на пасажирському сидінні автомобіля під час поїздки до Студіо-Сіті, Каліфорнія, пише Daily Mail.

Він був одягнений у чорну бейсболку і кофту, що застібається на ґудзики, з коміром і горизонтальними сірими смужками. Коли папараці сфотографували його, Брюс вдивлявся в бокове дзеркало автомобіля.

За словами очевидців, Вілліса супроводжували охоронці під час його денної прогулянки.

Кілька тижнів тому дочка Вілліса, Румер, опублікувала пост про нього в Instagram Stories. У кадрі вона тримає батька за руку, відповідаючи на запитання про те, як актор почувається на тлі проблем зі здоров'ям.

Румер сказала: "Він чудовий. Я так його люблю. Дякую".

У травні дівчина сказала на шоу Today, що її батько почувається "добре" і спілкується з її однорічною донькою Луеттою.

"Насправді, я побачила його просто перед тим, як приїхала в Нью-Йорк. Лу тільки починає трохи ходити, вона підійшла до нього, і це було так мило. Це так приємно, тому що я відчуваю, що мій батько такий самий, як... він тато-дівчинка, до мозку кісток. Це майже розкриває цей зв'язок між маленькою дитиною і татом-дівчинкою. Він такий милий із нею", — зізналася Румер.

Вона та її родичі відкрито говорять про проблеми зі здоров'ям Брюса, сподіваючись поширити інформацію серед інших людей, які перебувають у схожих обставинах.

"Наша вразливість і прозорість як сім'ї щодо того, що він переживає стосовно мене, дуже важливі. Бо якщо це може якось вплинути на іншу сім'ю, яка бореться з чимось таким, або привернути більше уваги до хвороби в надії знайти ліки або щось, що може бути корисним комусь іще, я думаю, це справді важливо", — пояснила донька актора.

Брюс Вілліс у колі своєї родини

Раніше Фокус писав, що друга дружина Брюса Вілліса показала їхніх дочок, які підросли.