Риз Уизерспун перешла на новый этап отношений с немецким финансистом (фото)

Звезда экрана знакомит нового избранника с самыми близкими людьми. Об их романе стало известно летом 2023 года.

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48-летняя американская актриса Риз Уизерспун перешла на новый этап отношений с бойфрендом-финансистом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Блондинка в законе" взяла с собой своего сына Дикона Филиппа на ужин с бойфрендом Оливером Хаарманном в Нью-Йорке.

Этим летом стало известно, что Уизерспун закрутила роман с 57-летним немецким бизнесменом. Их уже несколько раз замечали на свиданиях, однако накануне актриса взяла с собой еще и сына от первого брака.

Риз родила 20-летнего Дикона и 25-летнюю дочь Аву актеру Райану Филиппу.

Знаменитость также воспитывает 12-летнего сына по имени Теннесси со своим вторым, уже бывшим, мужем, агентом по поиску талантов Джимом Тотом, с которым она развелась в прошлом году.

Накануне Дикон, Риз и Оливер излучали хорошее настроение, когда их увидели за ужином на Манхэттене.

Риз Уизерспун и Оливер Хаарман

Они сели за ужином в Cafe Cluny, французское бистро в фешенебельном Вест-Виллидже, которое заслужило репутацию популярного места среди знаменитостей.

Риз продемонстрировала уличный стиль в светло-коричневом блейзере и бейсболке.

"Ей это нравится, но она не хочет, чтобы это было в центре внимания. Она занята работой и своим сыном. Это ее самые большие приоритеты", — рассказывал ранее источник, близкий к актрисе.

Напомним, как выглядит дочь Риз Уизерспун.

Также Фокус писал о кухне Риз Уизерспун.