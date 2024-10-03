Різ Візерспун перейшла на новий етап стосунків з німецьким фінансистом (фото)

Зірка екрану знайомить нового обранця з найближчими людьми. Про їхній роман стало відомо влітку 2023 року.

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48-річна американська акторка Різ Візерспун перейшла на новий етап стосунків з бойфрендом-фінансистом. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Білявка в законі" взяла із собою свого сина Дікона Філіпа на вечерю з бойфрендом Олівером Гаарманном у Нью-Йорку.

Цього літа стало відомо, що Візерспун закрутила роман із 57-річним німецьким бізнесменом. Їх уже кілька разів помічали на побаченнях, проте напередодні акторка взяла із собою ще й сина від першого шлюбу.

Різ народила 20-річного Дікона та 25-річну доньку Аву актору Раяну Філіпу.

Знаменитість також виховує 12-річного сина на ім'я Теннессі зі своїм другим, уже колишнім, чоловіком, агентом з пошуку талантів Джимом Тотом, з яким вона розлучилася минулого року.

Напередодні Дікон, Різ і Олівер випромінювали гарний настрій, коли їх побачили за вечерею на Мангеттені.

Різ Візерспун та Олівер Гаарман

Вони сіли за вечерею в Cafe Cluny, французьке бістро в фешенебельному Вест-Віллідж, яке заслужило репутацію популярного місця серед знаменитостей.

Різ продемонструвала вуличний стиль у світло-коричневому блейзері та бейсболці.

"Їй це подобається, але вона не хоче, щоб це було в центрі уваги. Вона зайнята роботою та своїм сином. Це її найбільші пріоритети", — розповідало раніше джерело, близьке до акторки.

Нагадаємо, як виглядає донька Різ Візерспун.

Також Фокус писав про кухню Різ Візерспун.