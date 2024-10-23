"Моя роль стала бессмысленной": внучка Вивьен Вествуд покидает бренд бабушки

Вивьен Вествуд умерла в конце 2022 года. Дизайнеру был 81 год.

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Внучка знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд ушла из бренда своей бабушки. Об этом Кора Корр сообщила в Instagram.

"Было много путаницы вокруг моей нынешней роли в компании Vivienne Westwood. Хотя компания имени моей бабушки, но сейчас я не чувствую, что она отражает ее ценности. Вивьен научила меня всегда отстаивать то, что правильно, и я хочу оставаться верной этому. Она создала Фонд в 2019 году, чтобы продолжить свой активизм вне ограничений, которые на нее возложил управляющий директор компании", — рассказала Кора Корр.

По словам внучки Вивьен Вестуд, из-за разрыва отношений между модным домом и фондом "ее роль в компании стала непригодной".

"Двигаясь вперед, я сосредоточу свою энергию на чествовании наследия моей бабушки через Фонд Вивьен и продолжении работы, которая была так важна для нее. Я всегда буду благодарна всем невероятным людям, с которыми я познакомилась за последние несколько лет; и тем, кого я знала гораздо дольше... Это не конец, а момент двигаться вперед", — добавила Кора.

Вивьен Вествуд

Отметим, что Вивьен Вествуд ушла из жизни в конце 2022 года. Ей был 81 год. Вествуд заслуженно называют "королевой панка". Знаменитость сделала все возможное, чтобы популяризировать эту субкультуру.

Тогда ее муж и партнер по модному дому Андреас Кронталер сообщил, что будет продолжать делать их общее дело.

"Она остается в моем сердце. Мы работали до самого конца. Она оставила после себя так много того, что стоит продолжать делать", — говорил Кронталер.

Напомним, похороны Вивьен Вествуд посетили Виктория Бекхэм и Кейт Мосс.

Также Фокус писал о культовых нарядах от Вивьен Вествуд.