"Моя роль стала безглуздою": онука Вів'єн Вествуд залишає бренд бабусі

Вівʼєн Вествуд померла наприкінці 2022 року. Дизайнерці був 81 рік.

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Внучка знаменитої дизайнерки Вівʼєн Вествуд пішла з бренду своєї бабусі. Про це Кора Корр повідомила в Instagram.

"Було багато плутанини навколо моєї нинішньої ролі в компанії Vivienne Westwood. Хоча компанія імені моєї бабусі, але наразі я не відчуваю, що вона відображає її цінності. Вів'єн навчила мене завжди відстоювати те, що правильно, і я хочу залишатися вірною цьому. Вона створила Фонд у 2019 році, щоб продовжити свій активізм поза обмеженнями, які на неї поклав керівний директор компанії", — розповіла Кора Корр.

За словами онуки Вівʼєн Вестуд, через розрив відносин між модним домом та фондом "її роль в компанії стала непридатною".

"Рухаючись вперед, я зосереджу свою енергію на вшануванні спадщини моєї бабусі через Фонд Вів'єн та продовженні роботи, яка була так важливою для неї. Я завжди буду вдячна всім неймовірним людям, з якими я познайомилася за останні кілька років; і тим, кого я знала набагато довше… Це не кінець, а момент рухатися вперед", — додала Кора.

Вівʼєн Вествуд

Зазначимо, що Вівʼєн Вествуд пішла із життя наприкінці 2022 року. Їй був 81 рік. Вествуд заслужено називають "королевою панку". Знаменитість зробила все можливе, щоб популяризувати цю субкультуру.

Тоді її чоловік і партнер із модного дому Андреас Кронталер повідомив, що продовжуватиме робити їхню спільну справу.

"Вона залишається в моєму серці. Ми працювали до самого кінця. Вона залишила по собі так багато того, що варто продовжувати робити", — говорив Кронталер.

Нагадаємо, похорон Вівʼєн Вествуд відвідали Вікторія Бекхем та Кейт Мосс.

Також Фокус писав про культові наряди від Вівʼєн Вествуд.