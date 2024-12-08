Рекорд "Грэмми" и анонс беременности на сцене: топ культовых моментов Бейонсе (фото, видео)

Бейонсе — одна из самых успешных артисток современности, которая начинала свой путь в составе популярной группы Destiny's Child и впоследствии стала иконой индустрии благодаря сольной карьере. Ее творчество сочетает мощный вокал, яркие выступления и социальную активность, что вдохновляет миллионы людей по всему миру.

Ряд исторических достижений, музыкальные видео, которые изменили культуру, релизы, которые "сломали" интернет — это все касается королевы R&B Бейонсе. О топ 10 легендарных моментов в жизни американской артистки пишет Billboard.

"At Last" на инаугурационном балу (2009)

Исполнение Бейонсе песни "At Last" на инаугурационном балу президента Барака Обамы в 2009 году стало историческим моментом, полным эмоций. Она пела во время первого танца Барака и Мишель Обамы как президента и первой леди. Впоследствии, размышляя об этом опыте, Бейонсе со слезами назвала тот день "самым важным днем в своей жизни", сказав: "Мне просто так повезло быть частью этой истории".

На фоне первого темнокожего президентства США выступление Бейонсе было не просто музыкой — оно стало отражением культурных изменений целой нации.

Бейонсе спела "At Last" для Барака Обамы в 2009 году

Альбом "Lemonade" (2016)

Дебют "Lemonade" на HBO в 2016 году стал событием уровня премьеры "Игры престолов", которое заставило людей оставаться дома в субботу вечером, чтобы иметь возможность впитать в себя каждую деталь невероятно ожидаемого нового проекта Бейонсе.

Песня из альбома Lemonade

Самая награжденная артистка в истории "Грэмми" (2023)

В 2023 году, когда Бейонсе выиграла свою 32-ю премию "Грэмми" (лучший танцевальный/электронный альбом Renaissance), она стала единоличным обладателем рекорда всех времен.

Бейонсе Фото: Getty Images

Изображение "FEMINIST" во время VMAs Medley (2014)

В конце своего 16-минутного выступления Vanguard Video Award во время церемонии VMA 2014 Бейонсе перестала петь и уступила на сцене видео из выступления Чимаманды Нгози Адичи на TEDx 2013 года "Мы все должны быть феминистками". Когда голос Адичи рассказывал об угнетении гендерных ролей и женоненавистничестве в современном обществе, печатные буквы за Бейонсе и ее танцорами указывали именно то, что она говорила, прежде чем остановиться на слове "ФЕМИНИСТКА". Не говоря ни слова, Бейонсе дала своей аудитории краткое, но необходимое образование о том, что на самом деле такое быть феминисткой — вера в "социальное, политическое и экономическое равенство полов".

Бейонсе Фото: Getty Images

Видео "Formation" и выступление на Super Bowl (2016)

После 2015 года, который был по большей части тихим среди релизов, Бейонсе вернулась к жизни в бурном стиле, выпустив видео "Formation", захватывающий клип, полный привлекательных образов и бесчисленных глубоких культурных ссылок. Песня также зазвучала, когда Бейонсе "принесла" ее на Super Bowl 2016.

"Formation" Бейонсе

"Homecoming" (2019)

Фильм Homecoming (Возвращение домой) — это документальный фильм-концерт, посвященный выступлению Бейонсе на фестивале Coachella в 2018 году. Это выступление вошло в историю, ведь певица стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила главную сцену престижного музыкального фестиваля.

Фильм не только демонстрирует зрелищное выступление, но и предлагает глубокий взгляд за кулисы, раскрывая процесс подготовки Бейонсе и ее команды к шоу. Артистка показала сложность организации, физические и эмоциональные испытания, через которые она прошла после рождения детей.

Трейлер фильма "Homecoming"

"Love on Top" на VMA (2011)

Во время выступления на церемонии VMA 2011 артистка рассказала миру о своей первой беременности. Закончив петь, звезда продемонстрировала заметно округлившийся живот прямо на сцене. В то время Бейонсе носила своего старшего ребенка, Блю Айви Картер.

Бейонсе на VMA 2011

Видео "Single Ladies (Put a Ring on It)" (2008)

С ограниченным бюджетом Бейонсе воплотила в жизнь одно из самых известных музыкальных видео на простом фоне. Недавно оно стало ее вторым видео, которое превысило 1 миллиард просмотров на YouTube.

"Single Ladies (Put a Ring on It)"

Beyoncé Surprise Drop (2013)

Одноименный альбом Бейонсе, выпущенный без предупреждения 13 декабря 2013 года, произвел революцию в музыкальной индустрии. Было продано 617 000 копий в США всего за три дня. Дебютировав под номером 1 в Billboard 200, альбом сделал Бейонсе первой женщиной, чьи первые пять студийных альбомов возглавили чарт, одновременно достигнув одного из самых высоких продаж за первую неделю.

"Flawless" Remix Drop с Ники Минаж (2014)

Ремикс песни "Flawless" от Бейонсе с участием Ники Минаж — это одна из самых знаковых коллабораций двух мощных артисток. Трек был выпущен 2 августа 2014 года и быстро стал популярным благодаря своей энергии, сильным текстам и харизме исполнительниц. Сочетание двух разных стилей (R&B Бейонсе и хип-хопа Ники) сделало песню уникальной.

"Flawless" Remix Drop с Ники Минаж

Напомним, Бейонсе повторила культовые образы Памелы Андерсон.

Также Фокус писал о номинации Бейонсе на "Грэмми-2025".