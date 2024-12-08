Рекорд "Греммі" та анонс вагітності на сцені: топ культових моментів Бейонсе (фото, відео)

Бейонсе — одна з найуспішніших артисток сучасності, яка починала свій шлях у складі популярної групи Destiny's Child і згодом стала іконою індустрії завдяки сольній кар'єрі. Її творчість поєднує потужний вокал, яскраві виступи та соціальну активність, що надихає мільйони людей по всьому світу.

Низка історичних досягнень, музичні відео, які змінили культуру, релізи, які "зламали" інтернет — це все стосується королеви R&B Бейонсе. Про топ 10 легендарних моментів у житті американської артистки пише Billboard.

"At Last" на інавгураційному балу (2009)

Виконання Бейонсе пісні "At Last" на інавгураційному балу президента Барака Обами у 2009 році стало історичним моментом, сповненим емоцій. Вона співала під час першого танцю Барака та Мішель Обами як президента та першої леді. Згодом, розмірковуючи про цей досвід, Бейонсе зі сльозами назвала той день "найважливішим днем ​​у своєму житті", сказавши: "Мені просто так пощастило бути частиною цієї історії".

На тлі першого темношкірого президентства США виступ Бейонсе був не просто музикою — він став відображенням культурних змін цілої нації.

Бейонсе заспівала "At Last" для Барака Обами у 2009 році

Альбом "Lemonade" (2016)

Дебют "Lemonade" на HBO у 2016 році став подією рівня прем'єра "Гри престолів", яка змусила людей залишатися вдома в суботу ввечері, щоб мати змогу ввібрати в себе кожну деталь неймовірно очікуваного нового проєкту Бейонсе.

Пісня з альбому Lemonade

Найбільш нагороджена артистка в історії "Греммі" (2023)

У 2023 році, коли Бейонсе виграла свою 32-гу премію "Греммі" (найкращий танцювальний/електронний альбом Renaissance), вона стала одноосібним володарем рекорду всіх часів.

Бейонсе Фото: Getty Images

Зображення "FEMINIST" під час VMAs Medley (2014)

Наприкінці свого 16-хвилинного виступу Vanguard Video Award під час церемонії VMA 2014 Бейонсе перестала співати та поступилася на сцені відео з виступу Чімаманди Нгозі Адічі на TEDx 2013 року "Ми всі повинні бути феміністками". Коли голос Адічі розповідав про пригнічення гендерних ролей і жінконенависництво в сучасному суспільстві, друковані літери за Бейонсе та її танцюристами вказували саме те, що вона казала, перш ніж зупинитися на слові "ФЕМІНІСТКА". Не кажучи ні слова, Бейонсе дала своїй аудиторії коротку, але необхідну освіту про те, що насправді таке бути феміністкою — віра в "соціальну, політичну та економічну рівність статей".

Бейонсе Фото: Getty Images

Відео "Formation" і виступ на Super Bowl (2016)

Після 2015 року, який був здебільшого тихим серед релізів, Бейонсе повернулася до життя у бурхливому стилі, випустивши відео "Formation", захопливий кліп, повний привабливих образів і незліченних глибоких культурних посилань. Пісня також зазвучала, коли Бейонсе "принесла" її на Super Bowl 2016.

"Formation" Бейонсе

"Homecoming" (2019)

Фільм Homecoming (Повернення додому) — це документальний фільм-концерт, присвячений виступу Бейонсе на фестивалі Coachella у 2018 році. Цей виступ увійшов в історію, адже співачка стала першою темношкірою жінкою, яка очолила головну сцену престижного музичного фестивалю.

Фільм не тільки демонструє видовищний виступ, а й пропонує глибокий погляд за лаштунки, розкриваючи процес підготовки Бейонсе та її команди до шоу. Артистка показала складність організації, фізичні й емоційні випробування, через які вона пройшла після народження дітей.

Трейлер фільму "Homecoming"

"Love on Topʼ на VMA (2011)

Під час виступу на церемонії VMA 2011 артистка розповіла світу про свою першу вагітність. Закінчивши співати, зірка продемонструвала помітно округлений живіт прямо на сцені. У той час Бейонсе носила свою старшу дитину, Блю Айві Картер.

Бейонсе на VMA 2011

Відео "Single Ladies (Put a Ring on It)" (2008)

З обмеженим бюджетом Бейонсе втілила в життя одне з найвідоміших музичних відео на простому фоні. Нещодавно воно стало її другим відео, яке перевищило 1 мільярд переглядів на YouTube.

"Single Ladies (Put a Ring on It)"

Beyoncé Surprise Drop (2013)

Однойменний альбом Бейонсе, випущений без попередження 13 грудня 2013 року, зробив революцію в музичній індустрії. Було продано 617 000 копій у США лише за три дні. Дебютувавши під номером 1 у Billboard 200, альбом зробив Бейонсе першою жінкою, чиї перші п’ять студійних альбомів очолили чарт, одночасно досягнувши одного з найвищих продажів за перший тиждень.

"Flawless" Remix Drop з Нікі Мінаж (2014)

Ремікс пісні "Flawless" від Бейонсе за участю Нікі Мінаж — це одна з найзнаковіших колаборацій двох потужних артисток. Трек був випущений 2 серпня 2014 року і швидко став популярним завдяки своїй енергії, сильним текстам і харизмі виконавиць. Поєднання двох різних стилів (R&B Бейонсе та хіп-хопу Нікі) зробило пісню унікальною.

"Flawless" Remix Drop з Нікі Мінаж

Нагадаємо, Бейонсе повторила культові образи Памели Андерсон.

Також Фокус писав про номінацію Бейонсе на "Греммі-2025".