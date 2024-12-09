Рианна в мини-платье и рваных колготках сходила на ужин со своим бойфрендом (фото, видео)

Певица, которая любит гламур, покорила присутствующих дерзким нарядом. Ее возлюбленный выбрал повседневный образ.

36-летняя барбадосская певица Рианна на выходных в Майами продемонстрировала гламурный образ, отправившись на шикарный ужин со своим бойфрендом, рэпером A$AP Rocky, сообщает TMZ.

Знаменитая пара привлекла к себе внимание, когда они выходили из фешенебельного ресторана South Beach, Carbone. Рианна была одета в мини-платье в стиле гранж с рваным дизайном, в сочетании с соответствующими рваными колготками. Свой образ исполнительница хита "SOS" дополнила туфлями-лодочками на шпильке и черной меховой накидкой. Девятикратная обладательница премии "Грэмми" распустила свои темные волосы с пробором набок и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями для век и черной подводкой, а губы накрасила сливового оттенка помадой.

Ее возлюбленный A$AP Rocky выбрал повседневный деним-образ, надев широкие джинсы, джинсовую рубашку, свободную куртку с белым меховым воротником. Свой образ он дополнил коричневым ремнем, черными туфлями и темными солнцезащитными очками.

В течение прошлой недели пара часто вместе появлялась на публике. В среду, 4 декабря они вышли на красную дорожку на церемонии Footwear News Achievement Awards в Нью-Йорке, а до этого дуэт появился на мероприятии на Cipriani South Street. Известно, что Рианна и A$AP Rocky состоят в романтических отношениях, они воспитываю двоих детей.

Ранее, 3 декабря, Фокус писал о том, что Рианна в меховой шляпе и откровенном платье посетила церемонию Fashion Awards 2024.